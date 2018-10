A zase Petržela. Dres Kroose vyfoukl Hrošovskému, hvězdu Realu ulovil na němčinu

před 50 minutami

Před sedmi lety si Milan Petržela odvezl z Barcelony dres Messiho, přestože po něm mocně toužil Václav Pilař. Po utkání s Realem Madrid pětatřicetiletý záložník předvedl obdobný kousek: Vyhlédnutý dres Toniho Kroose vyfoukl pod nosem Patriku Hrošovskému.

Madrid (od našeho zpravodaje) - Tenkrát to bylo téma, které také hojně řešila média. Po utkání na Nou Campu tehdejší plzeňský záložník Václav Pilař vyrazil na lov své vysněné hvězdy, na lov dresu Lionela Messiho. Pro Pilaře, jehož zdobí přezdívka český Messi, by to bylo symbolické…

Jenže Pilař neuspěl. Barcelonská megastar už svůj propocený trikot vyměnila s Milanem Petrželou, který se s Messim domluvil už před zápasem.

Petržela neztratil tah na branku ani po sedmi letech. Přestože výměnu se záložníkem Tonim Kroosem měl domluvenou Patrik Hrošovský, dres německého záložníka rozšíří sbírku Milana Petržely.

"Bohužel ho nemám, byť mi ho Kroos slíbil. Milan byl ale rychlejší. Jen se ho zeptejte," pohodil hlavou směrem ke spoluhráči Hrošovský. "Tak snad doma," dodal s nadějí.

To Petržela se snažil svůj výpad po Kroosově dresu spíš bagatelizovat. "Po každém zápase si chci vyměnit dres, beru toho, kdo mi zrovna přijde pod ruku," popisoval pětatřicetiletý záložník. Vzápětí ale přiznal, že se s hvězdou Realu domluvil už dopředu.

"Když jsem šel do šatny, potkal jsem ho na schodech. Tak jsem se ho zeptal německy a asi jsem si tím u něj udělal očko. Tak mi ho dal," smál se Petržela.