Nová komise rozhodčích? Málokdo měl zájem se ušpinit, tvrdí bývalý sudí Drastík

"Rozhodčí nyní budou muset pískat, jak nejlépe umějí. Už nemají žádné krytí," říká bývalý sudí Andreas Drastík.

Do provizorní komise rozhodčích byli výkonným výborem Fotbalové asociace ČR jmenováni výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, jako zástupce FAČR předseda sudích v řídící komisi pro Moravu Jan Zahradníček a jako společný kandidát LFA a FAČR šéf pravidlové komise Jiří Kureš.

"Zahradníček a Kureš se mezi rozhodčími pohybují již dlouhou dobu, Bárta sice s pískáním nemá žádné zkušenosti, ale v odvolané komisi zastupoval ligovou asociaci. Myslím, že za současné situace je to vhodné složení. Někdo to prostě musí vést, ale žádné změny se konat nebudou," říká Andreas Drastík, bývalý asistent, který byl kvůli kritice Josefa Kruly vyškrnut z listiny rozhodčích pro profesionální soutěže.

Kdo mu ovšem chybí, je Jaroslav Melichar, jehož jméno se také v souvislosti s provizorní komisi rozhodčích také skloňovalo. "Znám ho jako férového člověka, který nedělal z fotbalu vědu. Ale právě proto, že je to poctivý chlap, do toho asi nešel," dodává Drastík.

Stejný případ je podle něj i Radek Příhoda, jenž dostal nabídku šéfovat sudím po odvolaném Jozefu Chovancovi. "Zodpovídat se momentálním vedení svazu je šílené. Navíc by měl jen omezené pravomoci. Musel by pracovat s rozhodčími a delegáty, kteří tam nyní jsou - a většina z nich tam není pro své profesní kvality, ale díky loajalitě k vedení federace," říká muž, který po ligových trávnících běhal s praporkem devět let.

Drastík očekává, že řádná komise rozhodčích bude ustavena až po červnové volební valné hromadě. "Do té doby nás ještě čekají tři čtvrtiny kol fotbalové ligy, což je poměrně dost. Na druhou stranu si nemyslím, že by docházelo k nějakým excesům, rozhodčí teď budou muset pískat jak nejlépe umějí, protože nebudou vědět, kdo přijde po volbách," dodává Drastík, který je zároveň členem hnutí Čistý fotbal.