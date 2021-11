Lepší než Lukaku. Neapol táhne střelec, který ještě nedávno prodával vodu v ulicích

Jako kluk obdivoval Didiera Drogbu a chtěl být profesionálním fotbalistou. Aby po smrti své matky pomohl uživit rodinu, prodával vodu na ucpaných křižovatkách v nigerijském Lagosu. Teď je Victoru Osimhenovi 22 let a svými góly táhne za úspěchem Neapol. Překonal malárii i covid a po odehrané třetině ročníku drží svůj tým na prvním místě Serie A. Experti o něm tvrdí, že je lepší než Romelu Lukaku.

Na hranici ofsajdu převzal přihrávku, natáhl dlouhé nohy, rychle se odpoutal od obránce a křižnou střelou z těžkého úhlu propálil soupeřova brankáře. Dokonale využil příležitost a uklidnil nervózní Neapol, která v tu chvíli hrála opravdu o hodně. Aby mohla pomýšlet na jarní část Evropské ligy, potřebovala doma porazit Legii Varšava. Vytáhlý kanonýr Victor Osimhen k důležitému vítězství pomohl a potvrdil, jak moc je pro svůj tým letos důležitý.

Je nejlepším střelcem klubu, ve 12 utkáních napříč soutěžemi dal už devět gólů. V Evropské lize udržel šanci na postup ze skupiny, italskou Serii A i díky jeho trefám Neapol vede. Střednímu útočníkovi je přitom teprve 22 let.

"Co to v Neapoli jedí? Vždyť ten kluk vypadá, jako kdyby měl motor!" prohlásil trenér Siniša Mihajlović, jehož Bologna podlehla Neapoli 0:3. Dva góly padly z penalt nařízených za fauly na Osimhena. "Na hřišti je jako ignorant, v dobrém slova smyslu. Běhá, střílí, dokáže zápas otevřít i změnit jeho vývoj. Je lepším rozhodujícím hráčem než Romelu Lukaku," nabídl na tiskové konferenci srovnání s útočníkem Chelsea, který ještě na jaře hrál v Itálii za Inter Milán.

Přitom se od Osimhena ani od Neapole letos žádné velké výkony nečekaly. V uplynulém ročníku Serie A skončil klub až pátý, mimo příčky zaručující účast v Lize mistrů. A nigerijský střelec daleko zaostával za očekáváním, která od něj po loňském rekordním přestupu Neapol měla. Za žádného jiného hráče šetrný klub zpod Vesuvu nezaplatil tolik. Na Osimhena ale vsadil, z francouzského Lille ho v létě 2020 přetáhl za 71 milionů eur. S bonusy to může být ještě o deset milionů více.

"V Itálii budou koukat, jak skvělého hráče Neapol z našeho města přivedla," prorokoval tehdy Jean-François Machut z redakce lilleského listu La Voix du Nord.

Jenže drahá posila spíše blikala, než zářila. Osimhen se těžko dostával do zápasového rytmu, vykloubené rameno z reprezentačního utkání proti Sieře Leone ho na dva měsíce vyřadilo ze hry. Nakazil se také covidem, což znamenalo další pauzu. První polovinu ročníku tak na hřišti většinou chyběl, a když v lednu konečně naskočil, chyběla mu souhra s mužstvem. Na konci ročníku měl ve statistikách jen deset ligových gólů. Pro jiného hráče by to byla slušná vizitka, fotbalista za sedm desítek milionů ale musí dát gólů víc.

Pak začala nová sezona. V prvním kole hostila Neapol nováčka z Benátek, nabuzený Osimhen se ohnal rukou po soupeři a dostal červenou kartu. Dva zápasy byl v trestu, odskočil si alespoň splnit reprezentační povinnosti za Nigérii. Vrátil se v polovině září a od té doby je k nezastavení. Své o tom ví brankář Kasper Schmeichel z Leicesteru, kterému v utkání Evropské ligy vstřelil Osimhen na anglické půdě dva góly. V Serii A se naposledy trefil proti FC Turín. Neapol doma dlouho dobývala branku soupeře, aby se udržela na čele ligy. Deset minut před koncem vyskočil Osimhen o půl metru výš než obránci a nechytatelnou hlavičkou rozhodl o těsné výhře 1:0.

"Victor je opravdu silný, ještě mu sice chybí kvalitnější hra ve zhuštěném prostoru, v otevřeném prostoru je ale těžké ho zastavit," prohlásil o své mladé hvězdě trenér Luciano Spalletti. Ten převzal klub v létě od Gennara Gattusa, vyladil taktiku a souhru a nastartoval Neapol k nynějším úspěchům. Komentátoři se shodují, že právě on dokázal konečně zúročit práci svých předchůdců. A také oživit Osimhena.

Nigerijský střelec si trenérův přínos uvědomuje. "Spalletti mi hodně pomáhá. A hlavně mi věří. Po tréninku se za mnou zastaví a pracujeme dál," řekl italským novinářům. "Je pro mě čest mít trenéra, jako je on," složil poklonu toskánskému kouči, který s AS Řím dvakrát vyhrál italský pohár a se Zenitem Petrohrad navíc i titul ruského mistra. Mimochodem, ofenzivně laděný Spalletti je jedním z mála trenérů, které dlouhodobě chválí český kouč Zdeněk Zeman.

Začátky přitom Osimhen neměl vůbec snadné. Když byl malý, zemřela mu matka, jeho otec krátce poté přišel o práci. Aby se rodina uživila, musely děti vyrazit do ulic nigerijského hlavního města Lagosu. "Bratr prodával sportovní noviny, sestra pomeranče, já jsem na ucpaných křižovatkách nabízel řidičům lahve s vodou. Večer jsme se sešli a vysypali peníze na stůl. Sestra všechno organizovala a pro celou rodinu vařila," popsal v rozhovoru pro časopis France Football. "Boj o přežití byl součástí mého života, díky němu jsem se stal, čím jsem," prohlásil.

Odmalička obdivoval Didiera Drogbu, útočníka z Pobřeží slonoviny, který se proslavil v Chelsea. Chtěl být jako on. Upozornil na sebe v mládežnických výběrech Nigérie a v 18 letech podepsal profesionální smlouvu v bundesligovém Wolfsburgu. To bylo v roce 2017. O rok později onemocněl malárií a nejvyšší německou soutěž vyměnil za Belgii, kde se měl vrátit do formy. Za Charleroi odehrál 34 ligových zápasů a nastřílel 19 gólů. Pak se přesunul o několik desítek kilometrů na západ za francouzskou hranici. V Lille během ročníku 2019/20 vstřelil 13 branek v 27 ligových zápasech.

A pak si ho vybrala Neapol. Osimhen v médiích opakuje, jak moc si váží toho, že může hrát právě ve městě, kde je věčným fotbalovým bohem loni zesnulý Diego Maradona, považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Pod Vesuvem si od svého nového střelce hodně slibují. Na mistrovský titul Neapol marně útočí už tři dekády, naposledy se z něj radovala ještě v Maradonově éře v roce 1990.

Nynější Osimhenova forma naplňuje fanoušky optimismem. Fotbalové experty zase vede k tomu, že jej srovnávají nejen s belgickým útočníkem Romelem Lukakuem, ale i s nestárnoucím švédským fenoménem Zlatanem Ibrahimovičem, který střílí góly za AC Milan.

Současnou radost ale koncem října příznivcům i funkcionářům Neapole lehce pokazilo zveřejnění seznamu přestupů, které se rozhodla prověřit Italská fotbalová federace. Mezi 62 transfery s podezřelými toky peněz figuruje ten i Osimhenův z Lille. K čemu svazová komise dojde, se zatím nedá odhadnout.

Na druhou stranu se klubu rýsuje možnost dalšího zajímavého přestupu, o mladého nigerijského střelce se zajímají Real Madrid a Bayern Mnichov. Ten dokonce podle evropských médií nabízí částku přesahující 100 milionů eur, což je v době všeobecného koronavirového šetření výjimečně vysoká suma. Vedení Neapole se ale nechalo slyšet, že na svého kanonýra spoléhá a prodávat ho v nejbližší době nechce.