Baník vyřadil třetiligovou Kroměříž až na penalty, Hradec nasázel jedenáct gólů

Fotbalisté Ostravy ve 2. kole domácího poháru vyřadili třetiligovou Kroměříž až v penaltovém rozstřelu. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 3:3. Další tým z nejvyšší soutěže Hradec Králové naopak zvládl vstup do tohoto ročníku MOL Cupu bez problémů a na hřišti divizní Čáslavi si připsal i díky čtyřem brankám Petra Rybičky drtivé vítězství 11:0.

Baník v Kroměříži začal dobře, a když v sedmé minutě vedl po gólech Tijaniho a Miskoviče 2:0, nezdálo se, že by měl mít s lídrem MSFL problémy. Pak snížil z penalty Chwaszcz, ale ve 28. minutě vrátil favoritovi dvoubrankové vedení premiérovou trefou v ostravském dresu Brazilec Cadu.

Jenže ještě do poločasu se podruhé prosadil Chwaszcz a v 72. minutě po skrumáži dotlačil míč za čáru domácí Surynek. Mezitím neproměnil penaltu ostravský Plavšič. Favorit na velmi rozbahněném terénu už nedokázal rozhodnout v základní hrací době ani v prodloužení a postup si zajistil až v penaltovém rozstřelu, v němž uspěli všichni čtyři ostravští exekutoři. Poprvé po zranění nastoupil za Baník coby střídající útočník Almási.

"Drama jsme si zavinili absolutně sami. Zápas byl dobře rozehraný, dali jsme na 3:1, soupeře jsme dostali do hry vlastními chybami. To by se na naší úrovni nemělo stávat. Někteří hráči předvedli výkon, jaký předvedli, a uvidíme, co se bude dít dál," uvedl pro ČT sport ostravský trenér Pavel Vrba.

Hradec Králové si při vstupu do poháru s chutí zastřílel. Čtyřikrát v Čáslavi skóroval Rybička, po dvou gólech si připsali Kubala a Matěj Koubek. V závěru navíc favorit ještě neproměnil penaltu. "Votroci" vyrovnali své nejvyšší vítězství v soutěžním zápase v samostatné historii, v sezoně 1993/94 v poháru rozstříleli ČSA Karviná rovněž 11:0.

Českobudějovičtí si v Chomutově částečně zlepšili náladu poté, co v lize třikrát za sebou prohráli. Tři góly dal diviznímu soupeři útočník Zajíc.

"Vstup do zápasu byl výborný, vytvořili jsme si spoustu šancí, akorát neskončily v první patnáctiminutovce gólem. Slušný byl také pohyb, pak dali kluci rychlé dva góly a od té doby byl zápas v naší režii. Mohli jsme dát klidně víc gólů než pět," citoval klubový web asistenta českobudějovického trenéra Jana Baránka.

Bohemians 1905 i v Ústí nad Labem potvrdili, že se jim v této sezoně více daří venku. "Klokani" proti třetiligovému soupeři rozhodli na přelomu poločasů, kdy od 41. do 58. minuty zaznamenali všechny tři branky. Dvakrát skóroval Květ, první gól v dresu Bohemians zapsal Drchal.

Už v minulém týdnu vstoupilo do domácího poháru sedm ligových týmů a Pardubice jako první celek z nejvyšší soutěže vypadly. Čtveřice účastníků letošní kvalifikace evropských pohárů - Plzeň, pražské kluby Slavia se Spartou a Slovácko - a také vítěz ligové nadstavbové skupiny o umístění Mladá Boleslav zasáhnou do MOL Cupu až v dalším kole. Los se uskuteční v pátek na Strahově.