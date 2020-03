Fotbal bude kvůli koronaviru bez diváků, hokejisté zákaz vlády teprve řeší

Stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření vstoupí v platnost od dnešní 18. hodiny. Na tiskové konferenci po jednání bezpečnostní rady státu to oznámil premiér Andrej Babiš. Podle něj by se ale mohly sportovní akce konat bez diváků.

Již nyní je například jisté, že za zavřenými dveřmi odehrají středeční zápas basketbalistky USK Praha, které ve čtvrtfinále budou hostit italský tým Schio. Také fotbalové zápasy organizované Fotbalovou asociací ČR, tedy všechny soutěže od třetí ligy níž, se kvůli epidemii koronaviru zatím nebudou odkládat, nýbrž se odehrají bez diváků. Ligová fotbalová asociace zatím vyjádření k první a druhé lize nevydala. Už dnes jsou na programu další zápasy předkola play off extraligy či první ligy hokeje. Vedení soutěží a Českého svazu ledního hokeje bude situaci řešit na poledním jednání. "Společně i s marketinkovým partnerem BPA," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček ČTK. Zda se bude dnes hrát bez diváků, či budou zápasy odloženy, nechtěl předjímat. Kluby, které si zajistily přímý postup do čtvrtfinále, zrušily či pozastavily předprodej vstupenek. "Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. Pokud opatření vlády setrvá v platnosti i v nejbližších týdnech, jsou v ohrožení také větší jednorázové akce, které by se měly v nejbližší budoucnosti na území Česka konat. Namátkou například zápasy hokejové reprezentace v rámci Euro Hockey Challenge a Czech Hockey Games (duben), tenisové Prague Open (přelom dubna a května), Pražský maraton (3. května), nebo mistrovství Evropy v judu (začátek května). Opatření se týká také divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, od středy mají být navíc uzavřeny školy. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím. V pondělí ale testy odhalily prvního pacienta, u kterého není znám zdroj infekce. Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem Aktualizujeme.