Konec courání přes hřiště. Fotbal hodlá změnit pravidla střídání a upřesnit hru rukou

před 4 hodinami

Mezinárodní pravidlová komise IFAB uvažuje o změně regulí pro střídání při fotbalových zápasech. Podle návrhu, o jehož zavedení se bude spolu s dalšími možnými novinkami hlasovat 2. března, by hráči museli opustit hřiště u nejbližší postranní nebo brankové čáry místo u laviček.

Po čtvrtečním zasedání komise v Glasgow by se výrazného upřesnění měla dočkat pravidla týkající se hry rukou. "Nejvíc probíraných úprav se týkalo neúmyslného hraní rukou, u kterého dojde k nefér poškození, nebo výhodě. Znění pravidel musí být výrazně upřesněno pro každý typ hraní rukou," citovala agentura Reuters IFAB.

Od změny střídání si komise slibuje výrazné omezení zdržování, protože často dochází k situacím, kdy hráč před opuštěním trávníku přejde přes velkou část hřiště. IFAB ke změně sáhla poté, co statistiky z minulé sezony anglické ligy ukázaly, že míč byl ve hře v průměru pouhých 55 minut.

Mezi dalšími navrhovanými změnami je zavedení žlutých karet pro trenéry a členy realizačního týmu. Mělo by dojít k zákazu útočících hráčů narušovat zeď při přímém kopu. Zmírnit by se mělo i všeobecně přehlížené pravidlo o nutnosti brankáře mít při penaltě obě nohy na čáře s tím, že už by stačilo mít na čáře jen jednu nohu.

IFAB také rozhodla o tom, že se nebude měnit formát penaltového rozstřelu. Soupeři se tak budou nadále střídat, zatímco podle navrhovaného systému kopal penaltu tým A, poté dvakrát střílel tým B a teprve pak přišla řada na druhého hráče z celku A. Nový formát byl loni testován mimo jiné i na mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let v Příbrami.