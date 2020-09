Karviná - Sparta. Letenští po dvou jasných výhrách čelí houževnatým Slezanům

Nová sezóna Fortuna:ligy je již v plném proudu a my jsme se dostali již do třetího kola. To mělo na pořadu už šest utkání. V pátek Olomouc doma jasně přehrála Bohemians 3:0. Včera se dařilo severočeským týmům, Liberec uspěl na půdě Českých Budějovic, Jablonec doma přehrál Ostravu, obě utkání skončily výsledkem 2:0. Stejně dopadl i duel Teplic se Slováckem, z výhry se radovali hostující hráči z Uherského Hradiště. Příbram remizovala s Opavou 1:1 a stejným výsledkem skončil překvapivě duel nováčka z Pardubic proti obhájci titulu ze Slavie. Dnes nás čekají čtyři utkání a už jen jediný tým může být po třech kolech stoprocentní. A to pražská Sparta, na jejíž duel v Karviné se zaměříme.