"Spadla tribuna, lidé se napichovali na ploty." Dukla byla u hrozné tragédie v Egyptě

Fotbalisté pražské Dukly byli v roce 1974 při africkém turné u toho, když na stadionu v Káhiře kvůli zřícení tribuny a následné davové panice zemřelo nejméně 49 lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Od tragické události uplynulo přesně 50 let.

V neděli 17. února 1974 se měl v egyptské metropoli odehrát přátelský zápas mezi místním klubem Zamalek SC a Duklou Praha. Kvůli neštěstí na stadionu byl ale zrušen.

Káhirský stadion byl slavnostně otevřen v roce 1959 utkáním, ve kterém Zamalek porazil Duklu 2:0. O 15 let později byl mezi fanoušky o odvetu stejných soupeřů obrovský zájem. Na stadion s kapacitou 45 tisíc se údajně pokoušelo dostat až 80 tisíc diváků.

Nápor diváků, z nichž někteří překonali železné zábrany před vchodem, nevydržela tribuna a při následné tlačenici se její zdi zhroutily.

"Vím, že nastala velká panika, někteří lidé byli ušlapáni. Zájem lidí byl větší, než kolik se tam mohlo vejít," vzpomíná pro Aktuálně.cz tehdejší brankář Dukly a pozdější evropský šampion Ivo Viktor.

V týmu Dukly s ním v té době hráli třeba Luděk Macela, Ján Geleta, Miroslav Gajdůšek nebo Zdeněk Nehoda.

Útočník Oldřich Rott vzpomínal v roce 2001 v rozhovoru pro deník Slovo takto: "Pořadatelé situaci absolutně nezvládli. Probořila se tribuna, lidé po sobě šlapali a napichovali se na špičaté ploty."

🇪🇬 | Égypte



🥀 | Il y a 48 ans, avant un match amical face à Dukla Prague 🇨🇿, un mouvement de foule tua 48-50 personnes.



🔁 | Prévu à l'origine au Nasser Stadium et ses 80.000 places, le match avait été déplacé au dernier moment au stade Zamalek avec moitié moins de places. pic.twitter.com/KF2ItWr9JU — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) February 17, 2022

Viktor si po 50 letech detaily nevybavuje, ale něco z paměti přeci jen vyloví. "Hráli jsme tehdy v Egyptě nejméně dva zápasy, tento byl pak logicky zrušen. Byla by to urážka těch mrtvých," říká.

"Pamatuju si, že jsme bydleli v luxusním hotelu. Když se zápas zrušil, vezli nás hned zpátky na hotel. Nic z té tlačenice na stadionu jsme neviděli, ani žádné mrtvé," pokračuje jednaosmdesátiletý Viktor.

Překvapilo ho, že ani později se žádné podrobnosti nedozvěděl. Ostatně ani dnes není na internetu příliš informací o této události k dohledání.

"Mám dojem, že hned na druhý den jsme tehdy letěli domů. Pak se na to trochu zapomnělo, přešlo to bez nějaké odezvy. V Československu se to neprobíralo vůbec. Kdyby se taková věc stala v dnešní době, mluvilo by se o tom daleko více," přemítá Viktor.

Nejtragičtější událostí na fotbalových stadionech ve světě byly nepokoje a panika na Národním stadionu v Limě, které si 24. května 1964 vyžádaly 318 obětí a 500 zraněných.

Nepokoje tehdy vypukly poté, co v utkání olympijské kvalifikace mezi Peru a Argentinou uruguayský rozhodčí neuznal těsně před koncem domácím vyrovnávací gól. Většina z obětí se udusila při snaze ze stadionu uniknout.