Šance proti Galatasarayi? Tolik si jich nevytvoříme ani v lize, divil se Karabec

Křídelní hráč Sparty Adam Karabec po prohře 2:3 v úvodním utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy na hřišti Galatasaraye Istanbul v rozhovoru s novináři přiznal, že podobné bouřlivé prostředí jako to na stadionu Rams Park ještě v kariéře nezažil. Překvapilo ho množství jasných příležitostí, které si jeho tým vypracoval, což se podle něj běžně nestává ani v české lize.

Souboj dvou úřadujících mistrů svých zemí od začátku doprovázela vynikající atmosféra, v hledišti bylo 46.802 diváků. Nejvýrazněji se projevila v nastavení, kdy fanoušci při držení míče soupeřem spustili ohlušující pískot. "Ještě jsem takové prostředí nezažil. Bylo to něco neskutečného. Myslím si, že jsme se s tím popasovali správně, že jsme se toho nezalekli. Chtěli jsme hrát naši hru. Bohužel mají kvalitu, takže se to úplně nepovedlo," řekl dvacetiletý Karabec.

Odveta na vyprodané Letné je na programu za týden. "Je to určitě otevřené. Tady to prostředí není vůbec příjemné, odvedli jsme tu ale dobrý výkon. Ani jsme nečekali, že si vytvoříme tolik stoprocentních šancí. Takové občas nemáme ani v lize. Může to být jenom motivace pro nás, že doma můžeme vyhrát," podotkl sparťanský odchovanec.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho dvakrát zlikvidovali manko. Jejich druhý gól padl v době, kdy domácí od 62. minuty hráli bez vyloučeného stopera Victora Nelssona. Navzdory oslabení ale spíše hrozil Galatasaray. A v 80. minutě se síly na hřišti srovnaly poté, co Matěj Ryneš dostal druhou žlutou kartu v zápase. "Lvi" pak v první minutě nastavení zásluhou Maura Icardiho rozhodli o výhře.

"Myslel jsem si, že poté, co jsme měli přesilovku, je trochu zatlačíme. Galatasaray je ale velmi vyspělý tým, ví, jak v takové situaci hrát. Nevytvořili jsme si takový tlak, který jsme chtěli a měli. Je to kvalitní soupeř," prohlásil Karabec.

V 65. minutě ho nahradil uzdravený Lukáš Haraslín. "Musím říct, že sledovat to z lavičky je ještě horší než ze hřiště. Na něm to můžete nějakým stylem ovlivnit, ale z lavičky ne," uvedl reprezentant do 21 let.