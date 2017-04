Jednali s námi jako se zvířaty, zní z Dortmundu. S klubem jsme odložení konzultovali, brání se UEFA

před 2 minutami

Evropská fotbalová unie UEFA odmítla obvinění trenéra Dortmundu Thomase Tuchela, že s klubem nekonzultovala odložení úterního utkání Ligy mistrů s Monakem na středu.

Nyon - Zápas čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Borussií Dortmund a Monakem byl byl přeložen poté, co se autobus s hráči německého celku terčem bombového útoku. Rozhodnutí kritizují fotbalisté i německá média. Borussia prohrála 2:3.

"Rozhodnutí hrát bylo učiněno v úterý večer na stadionu Dortmundu za plné podpory a souhlasu klubů i úřadů," citovala agentura AP mluvčího UEFA Pedra Pinta. "Se všemi jsme byli v kontaktu a nikdo ani jednou nenaznačil, že by týmy nechtěly nastoupit," dodal.

Bombový útok se odehrál v úterý krátce před zápasem, autobus Dortmundu poškodily tři exploze. Při výbuchu byl zraněn obránce Marc Bartra, který musel se zlomenou rukou a střepy v ruce na operaci. Duel byl poté odložen na středu, což se Tuchelovi nelíbilo.

"Rádi bychom měli více času, ale nikdo se nás neptal. Přišla nám sms, že se ve Švýcarsku rozhodlo a hrajeme zítra. Cítili jsme se úplně ignorováni. Jako by na náš autobus jen přiletěla plechovka od piva," zlobil se trenér. Borussia už po poločase prohrávala 0:2 a nakonec Monaku podlehla 2:3.

"Naložili s námi jako se zvířaty, ne lidmi," prohlásil řecký obránce Sokratis. "Nevím, jestli tomu lidé mohou rozumět, ale dokud jsem ve druhém poločase nevstoupil na hřiště, vůbec jsem nemyslel na fotbal," uvedl Nuri Sahin.

"Samozřejmě se to na výkonu podepsalo. Byl to hrozný zážitek a potřebovali jsme trochu času, abychom se z toho dostali. A ten jsme nedostali," řekl Tuchel. "Všichni jsme cítili, že nejsme v nejlepším rozpoložení a nemáme myšlenky na fotbal. Nikdo se tomu nemůže divit," prohlásil.

Rozhodnutí odehrát zápas už den po útoku dnes kritizují i německá média. "Pochybné je rozhodnutí tak krátce po útoku nechat zápas běžet," uvedl list Kölner Stadt-Anzeiger, podle něhož úvahy o rozpoložení hráčů nemají ve srovnání s komerčními zájmy šanci. "The Show must go on?" ptá se list, podle něhož je to vše, jen ne dobrá zpráva. Podobný názor vyjadřují i další německá média.

