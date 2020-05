Jeden z fotbalistů Slavie měl pozitivní test na koronavirus. Klub zrušil přípravu

Kvůli celosvětovým opatřením proti koronaviru letos v Praze nevystoupí britská heavymetalová skupina Iron Maiden ani američtí rockeři Guns N' Roses. Koncert Iron Maiden, plánovaný na 7. července na Sinobo Stadium, byl přeložen na 15. června 2021. Guns N'Roses odložili na zatím neznámený termín celé evropské turné včetně pražského koncertu avizovaného do Letňan na 19. června. "S promotéry v jednotlivých městech pracujeme na dalších krocích a co nejdřív vydáme další oznámení. Děkujeme za trpělivost, společně to zvládneme a těšíme se brzy na viděnou," vzkazují Guns N' Roses. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny, oznámila pořádající společnost Live Nation. Ta již odložila pražská vystoupení kanadské zpěvačky Avril Lavigne, basisty a zpěváka Stinga nebo kapely My Chemical Romance.