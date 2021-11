Hvězdný Messi vylepšil vlastní rekord. Posedmé vyhrál Zlatý míč

U soudu v New Yorku v pondělí začalo hlavní líčení v procesu s bývalou blízkou spolupracovnicí a přítelkyní zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Britka Ghislaine Maxwellová podle amerických prokurátorů napomáhala sexuálnímu vykořisťování dívek, za které měl být Epstein souzen, než v létě roku 2019 ve vězení spáchal sebevraždu. Dnes 59letá obžalovaná, která má i americké a francouzské občanství, vinu ve všech bodech obžaloby odmítá.

Prokuratura jí připisuje "klíčovou roli při rekrutování a zneužívání" několika neplnoletých žen v souvislosti s údajným Epsteinovým obchodováním se sexuálními službami. V žalobě jedna z údajných obětí Maxwellovou popisuje jako "nejvýše postavenou zaměstnankyni" Epsteinovy kuplířské operace. Podle prokurátorů si opakovaně získávala důvěru dívek tím, že je brala do kina, kupovala jim dárky a mluvila s nimi o jejich intimním životě.

Obžaloba má celkem osm bodů, při odsuzujícím verdiktu v každém z nich by Maxwellová mohla dostat až 80 let odnětí svobody, napsala agentura Reuters. Její právníci obžalobu prezentují tak, že prokuratura si Britku vybrala jako obětního beránka poté, co přišla o možnost stíhat Epsteina.

Ve vazbě je od loňského července, kdy americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámil její zatčení v "krásném sídle" ve státě New Hampshire. Její právní zástupci i příbuzní si opakovaně stěžovali na podmínky, v jakých je zadržovaná, s žádostmi o vypsání kauce ovšem neuspěli.