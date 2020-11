Hlava je uťatá, obavy musí stranou, říká Řepka. Šmicera v čele si představit dokáže

Po zatčení bývalého místopředsedy Romana Berbra je ideální prostor pro pročištění českého fotbalu, klíčové budou jarní volby do okresních a krajských fotbalových svazů. Tvrdí to Rudolf Řepka, bývalý generální sekretář FAČR a jeden z iniciátorů projektu Fotbalová evoluce.

Co všechno zahrnuje váš projekt Fotbalová evoluce?

Alfou omegou je informační web, který slouží pro ty, co nám volají a píšou, že by se rádi podíleli na očistě fotbalu, ale nevědí jak postupovat. Chceme jim poskytnout návod, jak jednat, jak celý proces funguje, co je valná hromada, atd. Aby zjistili, že když jsou zástupci klubů, tak pro ně okresní fotbalový svaz nepořádá jen soutěže, ale že přes tuto organizaci můžou ovlivnit, kdo bude v čele kraje nebo i celého českého fotbalu. Můžou se podílet na změně stanov a také rozhodovat o financích.

Svůj projekt nazýváte evolucí, ale vzhledem k současnému stavu by se hodila spíš revoluce, nemyslíte?

Je mi jasné, že moc času není, ale čas je relativní pojem. My hlavně sledujeme dlouhodobé cíle, samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se povedlo pročistit fotbalové hnutí už teď. Ale nejsme naivní. Jak se nemůže změnit společnost z týdne na týden, tak se stejně rychle nezmění život na okrese a kraji. Na druhou stranu věříme, že když budeme neustále zdůrazňovat naše hodnoty, dokážeme najít celou řadu nových lidi.

Projekt velmi rychle podpořily desítky známých osobností v čele s Vladimírem Šmicrem, Janem Kollerem nebo Milanem Barošem, ale i herci Ondřejem Vetchým nebo Davidem Novotným. Co si od slavných jmen slibujete?

Během těch tří neděl, co jsme Fotbalovou evoluci s kolegy začali rozvíjet, se k nám přidalo více než třicet osobností. Všichni se shodnou na tom, že má-li být změna trvalá, musí přijít zespodu. Cestou není vyměnit předsedu fotbalové asociace a pár členů výkonného výboru, ale je potřeba vše změnit od základů. Ta shoda s osobnostmi mě plní optimismem a nadějí. Jsem přesvědčen, že sledujeme správné cíle a k jejich dosažení jsme zvolili vhodnou cestu.

Už máte odezvu z prostředí, na které cílíte? Tedy ze samotných okresů?

Zatím jsme nechtěli věnovat tolik energie tomu, abychom cílili na konkrétní lidi. Neradi bychom postupovali stejně jako Roman Berbr, který direktivně určoval, kde bude mít kdo jakou funkci. Snažíme se jít opačným směrem - ty správné zástupce by si lidi měli vybrat sami. A naším úkolem je jim říct: Kluci, začněte přemýšlet a nečekejte na to, až vám někdo řekne, že ten a ten je vhodným kandidátem na předsedu okresu. Ať si ty kandidáty vyberou třeba tři, ať o nich diskutují a následně ať se na někom shodnou. Přiznávám, že náš mančaft (spolu s Řepkou do něj patří Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, Tomáš Maruška, Jiří Vorlický nebo Tomáš Neumann) je poměrně hodně sluníčkářský (smích). Autoritářský režim sice bohužel bývá výkonnější, ale touhle cestou my jít nechceme. Chceme jít cestou dlouhodobé změny. Na druhou stranu se nezříkáme pomoci funkcionářům a klubům v amatérském prostředí. Chtěli bychom být všem na blízku tak, aby měli své problémy s kým konzultovat.

Myslíte, že takový apel bude mít dostatečnou sílu? Že dokáže přetrhat pevné vazby v jednotlivých okresech, kde se všichni znají a kde navíc fungují vazby z minulosti…

Možná je to až moc odvážné, ale věřím, že se nám to povede. Je mi jasné, že ty vazby, které se tvořily patnáct let, nepřetrháme z minuty na minuty. Na druhou stranu za minulé vlády ležela především v Čechách nad okresy deka strachu. Všichni se hrozně báli být sami sebou a pod tlakem z nejvyšších míst se hroutili. Měli strach, že když půjdou proti určenému kandidátovi, toho jejich Pepu jim stejně nezvolí a v odvetě pak jejich kluby pocítí hněv. Teď jsme ve fázi, kdy zvoníme klíči. Navíc se teď nehraje, takže nikdo nemůže nikoho přímo na hřišti seřezat. Hlava je uťatá, obavy musí stranou.

Často se setkáváte s reakcemi lidí, kteří současný systém sice kritizovali, ale nyní se jim do vedení okresu moc nechce?

Jsme Češi, kritizovat a nic nedělat nám jde dobře. Navíc řada lidí nechce nic jiného než hrát fotbal a od okresního svazu čeká pouze to, že jim bude organizovat soutěže. Když je neřeže rozhodčí, jsou spokojení. Po zápase si sednou do hospody, koukají na valnou hromadu a říkají si: to jsou ale blbci. Nedomyslí, že okresní svaz není jen servisní organizace, ale že je také na těch valných hromadách ti předsedové okresu reprezentují. Náš web by měl sloužit právě k tomu, aby vyslal signál do klubů: nebuďte alibisti, dá se to změnit. Můžete si zvolit předsedu okresu nebo kraje, ten bude volit a těm starým strukturám hlas nedá.

Počítáte s tím, že řada lidí loajálních k současnému systému ve svých funkcích zůstane? Že během několika měsíců nestihnete odstavit všechny lidi, která do funkcí dosadil bývalý místopředseda Roman Berbr?

Hrozně bychom chtěli, aby se fotbal pročistil z gruntu. Jsem na sto procent přesvědčený o tom, že když bude čistý dole, bude také nahoře. Je jasné, že tolik času před volbami nemáme a že ne všude budou noví lidé. Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že stihneme během tak krátké doby všechno rozbourat a ještě postavit.

Nový webový portál je prvním krokem. Chystáte se následně i do terénu?

Určitě. Kdo bude chtít v cokoli ve svém regionu prodiskutovat, rádi přijedeme i s některou osobností. Teď je otázka, co umožní současná situace ohledně pandemie koronaviru. Věřme, že se opatření brzy uvolní a budeme moci co nejdříve vyrazit.

Vy sám osobně jste vyhlásil, že hodláte kandidovat na předsedu okresního svazu v Teplicích. V květnu bude na programu volební valná hromada: chystáte se přijmout odpovědnost a postavit se současnému vedení FAČR i na nejvyšší úrovni?

O konkrétních funkcích zatím nepřemýšlíme. Když už jsme se ale do té změny pustili, asi by bylo alibistické říct: Udělejte si všechno sami. Ano, všichni co jsme v naší skupině, jsme ochotni přijmout roli, ve které nás fotbal bude v dané chvíli potřebovat. Záleží, jaké budou na jaře okolnosti. To zjistíme až po volbách do okresů a krajů. Uvidíme, jestli fotbal projde jakousi sebereflexí. Pokud se nám podaří zvrátit myšlení jen v pěti procentech okresů a změny budou jen kosmetické, nevidím důvod, abychom mířili i do nejvyšších pater fotbalové struktury.

Hodně se spekuluje o tom, že by se současnému vedení mohl postavit jako lídr bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Jak je to blízko realitě?

Fotbal neustálými kauzami ztratil důvěru široké veřejnosti, musíme ji získat co nejdříve zpět. Vláďa má pozitivní vidění světa, má potenciál a už i zkušenosti. Rozhodně je to taková osobnost, která by dokázala veřejnost oslovit a fotbalové hnutí sjednotit. Zároveň je ale jisté, že jeden člověk sám nic nezmění. Vláďa by musel přijít se silným týmem, který by mu s vedením asociace pomohl.