Fotbalový záložník Sáček přestoupil ze Sparty do polského Bialystoku

Fotbalový záložník Michal Sáček přestoupil ze Sparty do Jagiellonie Bialystok. S patnáctým celkem polské ligy podepsal smlouvu do konce června 2025. Kluby o tom informovaly na svých webech. V novém týmu se sejde s dalšími Čechy Martinem Pospíšilem a Tomášem Přikrylem.

Šestadvacetiletý Sáček nastupoval za A-tým Sparty od jara 2016. "Tohle je můj první přestup. Jsem šťastný, nemůžu se dočkat, až budu hrát za Jagiellonii. Je to trochu zvláštní pocit, protože jsem byl dlouho ve Spartě, takže jak pro mě, tak pro přítelkyni je to velká změna. Přesto mě to velmi těší," prohlásil někdejší mládežnický reprezentant.

Rodák z Hustopečí odehrál za Spartu 201 soutěžních utkání, v nichž dal tři góly. Největšího úspěchu s letenským celkem dosáhl v sezoně 2019/20, kdy s ním vyhrál domácím pohár.

Bialystok nevyhrál v polské lize už sedm utkání za sebou a od první sestupové pozice ho dělí dva body.