Nejistá sezona. Amatérský fotbal dostal dvojitý zásah, rve se s ním nejen Rváčov

Do každé vesnice patří kostel, hospoda a fotbalové hřiště. Poslední člen svaté trojice českého venkova ale v roce 2020 dostává kvůli koronavirové krizi pořádně zabrat. Amatérské soutěže byly už dvakrát přerušeny a fotbalové vyhlídky pro více než 270 tisíc amatérských fotbalistů v nejnižších a mládežnických soutěžích jsou značně nejisté i do budoucna.

"Nevyzpytatelný." Tak hodnotí letošní fotbalový rok Aleš Meloun, předseda SK Rváčov, fotbalového klubu, který působí v Pardubickém kraji. "Já už teda něco pamatuju, ale tenhle ročník asi nemá po revoluci obdoby."

Právě na příkladu Rváčova, jednoho ze zhruba 3600 fotbalových klubů v Česku, lze dobře ilustrovat dramatické zápletky letošního ročníku, které nečekanými zvraty předčí i mnohá finálová klání Ligy mistrů.

Aktuální pravidla pro amatérské fotbalisty v Česku Hrát soutěžní i přátelské zápasy je zakázáno.

Trénovat či hrát ve vnitřních prostorech je zakázáno.

Venku smí trénovat skupinky maximálně po šesti lidech.

Nelze využívat ani šatny či sprchy u hřiště. Uvedená pravidla platí minimálně do 3. listopadu 2020.

Ještě na začátku března sehrál před kamerami reportérů Aktuálně.cz Rváčov vítěznou přípravu na druhou část sezony proti Svratouchu (viz přiložené video) a jakožto lídr tabulky tamějšího okresního přeboru se těšil na boj o vysněný postup do krajské soutěže.

Jenže o pár dní později přišla celostátní karanténa a následně i ukončení rozehraných soutěží. "Měli jsme našlápnuto na postup, takže to bylo velké sportovní zklamání," vzpomíná Meloun.

A nejen pro samotné fotbalisty. Ve Rváčově, který podle posledního sčítání má 330 obyvatel, najednou zmizel jeden z hlavních fenoménů společenského života místní komunity. A to bez ohledu na to, jakou soutěž místní kopáči hrají. "Naše obec fotbalem žije, takže to bylo výrazné omezení. Svět se nezbořil, ale o víkendech to bylo smutné, když se nehrálo," přiznává Meloun.

Pak ale přišel další zvrat.

Místo oslav přišly porážky

Fotbalové orgány během jara rozhodly, že Rváčov jakožto lídr tabulky postoupí do vyšší soutěže. Klub tak mohl po uvolnění epidemiologických restrikcí na začátku srpna nastoupit k prvnímu zápasu I.B třídy Pardubického kraje.

Jenže forma už byla pryč. Rváčovští v Prosetíně prohráli 1:4 a o týden později při domácí premiéře před nebývalým publikem dokonce 1:5. A další porážky přicházely, z deseti odehraných duelů podzimní části nakonec Rváčov prohrál osm, včetně posledního se Svratouchem. Tým, který na jaře poměrně hladce v přípravě porazili, jim najednou nasázel pět gólů.

Kolik je vlastně fotbalistů? Aktuální počet fotbalistů v Česku: 271 418

Počet klubů v Česku: 3649

Počet amatérských fotbalistů: 270 455

Procento amatérských fotbalistů: 99,65

Dospělých amatérů: 132 573

Amatéři v dětských kategoriích: 137 882

Počet registrovaných fotbalistek: 11 747

Počet ženských klubů: 114

Počet registrovaných cizinců: 3967 Poznámka: Aktuální čísla z března 2020. Celkové číslo registrovaných fotbalistů během roku obvykle roste s tím, jak členové průběžně platí poplatky za členství. Na konci roku 2019 tak bylo registrováno 339 308 aktivních fotbalistů a dá se předpokládat, že k podobnému číslu FAČR dospěje i letos. Při prosincovém meziročním srovnání počet registrovaných fotbalistů pravidelně několik let v řadě roste.

Důvod? Podle Melouna jednoznačný. Kvůli jarní celostátní karanténě, která se natáhla na více než dva měsíce, ztratili tamní borci fotbalový apetit. "Nám to v té podzimní části strašně ublížilo, protože máme mužstvo složené z věkově starších hráčů. A ti kluci (během karantény) po letech poznali, jaké je to být o víkendu v klidu doma, zažít rodinnou pohodu a udělat si práci, co je potřeba. No a pak už se jim do těch tréninků tolik nechtělo, bylo na nich vidět, že by byli raději s rodinou a dětmi než na hřišti," líčí šéf klubu.

Poklesem formy ale fotbalové trable neskončily. Minulý týden přišlo kvůli druhé vlně koronavirové epidemie další přerušení soutěží, které tentokrát zasáhlo celou fotbalovou pyramidu v Česku. "A já si myslím, že už se letos hrát nezačne," tvrdí předseda Rváčovských.

Láska k fotbalu nevyhasne

Při pohledu na dramaticky se vyvíjející čísla nakažených i problémy s léčením vážnějších případů je podobná předpověď nasnadě. Jenže co když se tento stav nezlepší ani v průběhu zimy a další uvolnění opatření a s ním i možnost hrát fotbal nastanou třeba až v létě následujícího roku, nebo dokonce ještě později? Budou mít zkušenější fotbalisté ještě chuť hrát, nebo převáží přitažlivost rodinného krbu?

Podle statistik Fotbalové asociace každý rok ukončí činnost převážně z důvodu "vymření" jedné fotbalové generace v Česku hned několik desítek klubů a dá se předpokládat, že koronavirová krize bude tento trend akcelerovat.

Jak ale míní rváčovský předseda, podobný scénář v jeho klubu nehrozí. A nejen kvůli tomu, že klub disponuje mládežnickými týmy, které mohou případné mezery zaplnit.

"Osobně si ani nedokážu představit, že by se nehrálo vůbec, ani na jaře. Pevně doufám, že do té doby se najde vakcína nebo nějaký způsob, aby se mohlo v březnu zase začít hrát," tvrdí Meloun.

"Ono je taky něco jiného být doma dva měsíce, nebo sedm. Pak kluci poznají, a tady už nejde jen o fotbal, že se člověk musí sám udržovat v dobré fyzické kondici pro svoji potřebu. Až každý nabere pět kilo, začnou je bolet svaly, ruce, nohy, začnou se zadýchávat a budou ze sebe otrávení, tak jim bude fotbal chybět a zase se k němu vrátí," míní Meloun.

Nezbývá než doufat, že mezi nabranými kily a měsíci od posledního odehraného zápasu nefunguje přímá úměra. V takovém případě by to asi nejen ve Rváčově vypadalo při příštím soutěžním zápase všelijak.