Kosovo je stále nováčkem v reprezentačních soubojích, avšak postupně se vypracovalo na velmi nepříjemného soupeře. Dokazuje to fakt, že kosovští fotbalisté ve třech zápasech kvalifikace nepoznali hořkost porážky a momentálně jsou s pěti body jen o bod za českým celkem. Kosovo do kvalifikace vstoupilo domácí remízou s Bulharskem (1:1), kterou doplnilo o stejný výsledek na půdě Černé Hory. Naposledy ovšem díky brance v 93. minutě zvítězilo v Bulharsku 3:2, čímž se výrazně přihlásilo do boje o postupové pozice.