Češi si půjdou pro postup. Na remízu hrát nejde, odmítají kalkulace před Chorvatskem

Čeští fotbalisté nastoupí v pátek v Glasgowě proti Chorvatsku ke druhému utkání v základní skupině D na mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v pondělí na úvod porazili Skotsko 2:0, a pokud znovu vyhrají, s předstihem si zajistí postup do vyřazovací fáze.

Chorvatští vicemistři světa z roku 2018 budou po nedělní porážce 0:1 s Anglií usilovat o první body.

Oba soupeři si zopakují souboj z minulého Eura před pěti lety, kdy se rovněž v druhém utkání skupiny rozešli smírně 2:2. Český tým tehdy dotáhl v poslední čtvrthodině dvoubrankovou ztrátu, ale do vyřazovací části poté nepostoupil.

Nyní jsou reprezentanti k osmifinále blízko. Výhra jim dá jistotu, velkou naději by přinesla i remíza, kterou uhráli v jediném z posledních 40 duelů.

"Chorvati po prvním prohraném utkání od toho druhého určitě očekávají, že ho zvládnou za tři body. My ale jdeme do utkání úplně stejně. Nebudeme nějak spekulovat a přemýšlet, že bychom hráli na remízu. To ani nejde. Připravujeme se na utkání tak, že jdeme hrát na vítězství," prohlásil asistent trenéra Jiří Chytrý.

Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny a doprovodí je nejlepší čtveřice z třetích míst. V závěrečném duelu skupiny český tým nastoupí v úterý v Londýně proti Anglii.

Chorvatsko na posledním mistrovství světa nečekaně získalo stříbro, od té doby šlo ale herně dolů. V posledních třech zápasech nezvítězilo a dalo jediný gól, hrálo však se silnými týmy Belgie a Anglie.

Hlavní oporou balkánského celku je záložník Realu Madrid Luka Modrič, který v roce 2018 vyhrál Zlatý míč. K dalším hvězdám patří Ivan Perišič a Marcelo Brozovič z Interu Milán či Mateo Kovačič z týmu vítěze Ligy mistrů Chelsea.

"Důležité bude pokrýt Modriče, který je určitě mozek jejich hry. Bude si brát jistě spoustu míčů a snažit se odpoutat od našich bránících hráčů. Je to jeden z klíčů jejich hry do ofenzivy," podotkl obránce Ondřej Čelůstka. "Ale jsou tam i další ofenzivní hráči, ať už je to Perišič, Kramarič nebo Rebič. Všichni jsou na velice vysoké úrovni," doplnil sparťanský stoper.

"Budeme muset všechny kvalitně dostupovat, mít co nejmenší hřiště a být u sebe, když budeme bránit. Věřím, že pokud navážeme na výkon proti Skotům, máme dobrou šanci uspět i proti Chorvatům," podotkl Čelůstka, který v den zápasu oslaví 32. narozeniny.

Zápas začne v pátek v Glasgowě v 18:00 SELČ. Kvůli koronavirovým omezením může do hlediště jen 12 tisíc diváků a oběma táborům komplikuje cestu do Hampden Parku povinná desetidenní karanténa po příjezdu do země. Chorvatům bude kvůli zranění nadále chybět obránce Borna Barišič.