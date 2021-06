Chci být jako Schick. Kanonýra Kanea inspiruje gól českého útočníka, podobný už dal

Kapitán fotbalistů Anglie Harry Kane se přidal k obdivovatelům trefy Patrika Schicka, kterou český útočník korunoval na mistrovství Evropy vítězství nad Skotskem 2:0. Hvězdný kanonýr Tottenhamu prozradil, že když bude mít možnost, zkusí parádní kousek napodobit - a klidně hned v dalším utkání. To čeká jeho tým proti Skotsku...

"Bylo to neuvěřitelné," chválil Kane nádherný gól v rozhovoru pro ITV. A vyzdvihl pohotovost i kopací techniku českého snajpra.

"Vidět, že gólman není na lajně, je jedna věc. A druhá být schopen trefit míč do sítě. Byl to nejspíš nejhezčí gól turnaje, tohle bude těžké překonat," uvědomuje si kanonýr, jenž přitom sám trefy počítá na nůše - vždyť je trojnásobným nejlepším střelcem anglické Premier League a stejný titul získal i na mistrovství světa 2018.

Schickův kousek Kanea inspiruje a prozradil, že o to víc teď bude sám pokoušet štěstí. "Tu a tam to zkusím. Brankáři rádi hrají v dnešním fotbale zametače, čekají na míč hluboko v poli. Takže když bude šance, chci to zkusit a dát takový gól," pohrozil příštímu soupeři.

Tím bude shodou okolností v pátek zrovna Skotsko. "Nikdy nevíte, třeba padne na tomhle turnaji ještě jeden takový gól," smál se sedmadvacetiletý rodák z londýnského předměstí.

Kane si navíc velmi podobný zásah už připsal. V létě 2019 hrál s Tottenhamem přípravný zápas proti Juventusu Turín a v nastaveném čase za stavu 2:2 poslal míč z půlky hřiště za záda nešťastného Wojciecha Szczesného.

Jinak ale zápas Česka se Skotskem podle Kanea ukázal, že Albion nečeká v pátek nic lehkého.

"Skotsko hrálo docela dobře, mělo několik šancí. Brankář Čechů převedl pár skvělých zákroků a samozřejmě dali ten gól z 50 yardů, který změnil zápas," hodnotil Kane úvodní duel obou mužstev.

"Skotsko bylo dobré, samozřejmě si ten zápas rozebereme a podíváme se na věci, které bychom mohli použít. Každopádně jsme připraveni na těžký souboj," doplnil Kane.

Anglie ve svém vstupním utkání porazila Chorvatsko díky gólu Raheema Sterlinga 1:0. Skotsko přivítá v pátek ve Wembley, skupinu pak zakončí opět v chrámu fotbalu proti Česku.