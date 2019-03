Brazilci byli nechutní. Věděl jsem, že obráncům neuteču, přiznal Pavelka

před 15 minutami

Svou první reprezentační brankou se David Pavelka v úterý zapsal do historie tuzemského fotbalu. Jako první hráč samostatného Česka dokázal dát gól Brazílii. Sváteční střelec se prosadil po pětadvaceti zápasech v reprezentaci.

Český tým předvedl v prvním poločase proti Jihoameričanům sympatický výkon. Dobrý dojem podtrhl Pavelka ve 37. minutě, kdy se před vápnem opřel do míče a prostřelil Alissona. Do té doby trochu ospalé obecenstvo vtáhla jeho trefa více do zápasu.

V přečíslení mohl i nahrávat, pak se ale rozhodl pro gólovou střelu. "Uvědomil jsem si, že obráncům asi neuteču, když jsem viděl, jak jsou rychlí. Ten balón byl dobře rozskákaný, tak jsem to zkusil a zapadlo to tam," popsal, co se mu honilo v hlavě před první ránou.

Jinak ale to, že se stal historicky prvním střelcem samostatného Česka proti Brazílii, příliš neprožíval. "Proti Brazilcům moc gólů dávat nebudu. Je to příjemné, ale z pohledu týmu to nemělo efekt. Z tohoto pohledu jsem dal i důležitější góly," uvědomoval si Pavelka po zápase.

Branka ho přesto potěšila z osobního pohledu. "V posledních zápasech mi gól visel ve vzduchu, říkal jsem si, že by mi to tam mohlo spadnout. Měl jsem šance i proti Slovákům, Ukrajině i v lize v Turecku. Příležitostí mám dost, ale nepadá mi to tam," přiznal. V turecké Kasimpase vstřelil za tři roky tři ligové branky, v reprezentaci se trefil poprvé.

Poločasové vedení ovšem Čechům vydrželo jen čtyři minuty druhé půle. Pak se po nedohodě obránců dostal k míči Roberto Firmino a srovnal. "Škoda, že jsme dostali gól na 1:1. Darovali jsme jim ho," uznal Pavelka.

Ve druhém poločase už Češi nedokázali tak často držet míč, ustoupili i z vysokého presinku. Navíc během několika minut opustili hřiště Darida a Čelůstka, které sužovaly zdravotní potíže.

Od 70. minuty už Brazilci ukázali, kdo je na hřišti pánem. Zrychlili kombinaci, dostupovali české hráče a tlačili se do zakončení. Po nástupu Gabriela Jesuse navíc získali neúprosného zakončovatele, který otočil skóre pro Brazílii.

"Byly to dva rozdílné poločasy. V první půli jsme je zaskočili aktivní hrou. Druhý poločas byl jiný. Nejenom naším střídáním, ale i tím, že Brazilci si o pauze něco řekli a změnili styl hry," hodnotil proměnu Pavelka.

Se změnami ve druhém poločase Brazilci začali mít výrazně navrch i technicky. Domácí nestačili soupeře dostupovat, vyšší rychlostní stupeň jim dělal potíže.

"V soubojích jeden na jednoho jsou nechutní. Viděli jste Coutinha a podobné hráče, jak si s míčem rozumí. Pokud na vás jde tento hráč jeden na jednoho, tak nevíte, co udělá," krčil rameny sedmadvacetiletý záložník Kasimpasy. "Hrozně se mi líbil Coutinho. Jeho pohyblivost a práce s balonem je něco, s čím se člověk nesetkává každý den," vysekl soupeři poklonu

Trochu rozpačitý byl jen z atmosféry na utkání. Na zápas nakonec dorazilo 19 116 diváků, bylo téměř vyprodáno. Kulisa ale bouřlivá nebyla. "Byl plný dům, ale lidi se přišli spíš podívat. Atmosféra byla trochu komornější, než jsme čekali," dodal Pavelka.