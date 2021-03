V předběžné nominaci jednadvacítky na Euro chybí Zima či Hložek

V předběžné nominaci české fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy chybí slávistický stoper David Zima i sparťanský útočník Adam Hložek.

Ve výběru není ani zraněný ofenzivní univerzál z Liberce Jan Matoušek. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom informovala v tiskové zprávě.

Zima s Hložkem chybějí z neupřesněných důvodů, detailnější informace reprezentace zveřejní na středeční tiskové konferenci, které se zúčastní trenér Karel Krejčí. Hložek minulý týden nastoupil za Spartu v soutěžním utkání po více než čtyřech měsících, jelikož v říjnu utrpěl únavovou zlomeninu zánártní kůstky.

V nominaci jsou naopak poprvé brankář Matěj Kovář z Manchesteru United, obránce Michal Fukala z Liberce či stoper Sparty Martin Vitík.

"Lvíčata" odstartují Euro 24. března s Itálií. Poté se utkají s domácím Slovinskem a na závěr skupiny s úřadujícími vítězi ze Španělska.

Evropský šampionát spolu se Slovinskem bude hostit Maďarsko. Kvůli pandemii koronaviru se bude hrát pozměněným systémem. Od 24. do 31. března se 16 účastníků utká ve čtyřech základních skupinách. Z nich vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.