Takové chyby jako v Kosovu už neuděláme, slibuje před zápasem roku Šilhavý

Trenér Jaroslav Šilhavý si vůbec nepřipouští, že by čeští fotbalisté ve čtvrtečním předposledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem v Plzni neuspěli. Jeho svěřenci si v případě vítězství zajistí s předstihem postup na šampionát. Kouč je přesvědčen, se reprezentanti poučí ze zářijové prohry 1:2 v úvodním vzájemném duelu v Prištině a nezopakují stejné chyby.

"Myslím, že není potřeba motivovat hráče k tomu, aby se koncentrovali. Všichni vědí, o co jde. Věřím, že to zvládneme. Vůbec si nepřipouštíme, že bychom to nezvládli a prohráli," řekl Šilhavý na tiskové konferenci ve svém rodišti Plzni, kde se bude zápas hrát.

Češi jsou ve skupině i díky říjnové výhře 2:1 nad Anglií na postupovém druhém místě s jednobodovým náskokem na třetí Kosovo. Kvalifikaci zakončí v neděli utkáním v Bulharsku, zatímco Kosovo přivítá vedoucí Anglii.

"Ten zápas, který nás zítra čeká, je skoro zápas roku. Tam se rozhodne, jestli budeme na Euru už po čtvrtku, nebo jak to s námi bude. Mám z přístupu hráčů dobrý pocit, myslím, že tým udělal kus práce, ale musí se to potvrdit zítra. Jinak by to přišlo vše vniveč, třeba i vítězství s Anglií, které bylo velké. Kdybychom to nepotvrdili zítra, bylo by to špatné. Ale vůbec si to nechceme dávat do hlavy," uvedl Šilhavý.

V září v Kosovu jeho svěřenci brzy vedli, ale domácí stav otočili. "Máme k soupeři respekt, vyzkoušeli jsme si ho, porazil nás. Myslím, že vstup do zápasu v Kosovu byl od nás velice dobrý, nicméně ty chyby, které jsme udělali před inkasovanými góly, se jen tak nedělají. Nevěřím, že bychom zítra takové chyby udělali," prohlásil Šilhavý.

Všichni nominovaní hráči jsou podle něj v pořádku a o sestavě má jasno z 90 procent. Zřejmě uvažuje nad tím, zda do útoku při absenci Patrika Schicka postavit Michaela Krmenčíka nebo Zdeňka Ondráška. "Řešíme to. Vycházíme z jejich momentální formy, i když Ondras toho teď moc neodehrál, také podle toho, jak se jeví v tréninku. Jsou to takové maličkosti, podle toho se rozhodujeme," prohlásil Šilhavý.

Kosovu chybí kvůli zranění dva nejlepší střelci krátké reprezentační historie Vedat Muriqi a Arber Zeneli. "Zeneli nehrál ani v prvním zápase, zase přibyl Rashica. Viděli jsme, že mají velice rychlé a šikovné hráče. Mají velmi dobré mužstvo, sebevědomé. Ale celou dobu se bavíme o tom, že my chceme být ti, kteří budou mít zítra ruce nahoře," uvedl Šilhavý.

Případný postup by rád věnoval bývalému reprezentačnímu kouči Karlu Brücknerovi, který dnes slaví 80. narozeniny a Šilhavý mu v minulosti dělal asistenta. "Chtěl bych mu pogratulovat, přejeme mu hodně zdraví a štěstí do dalších let. A věřím, že i dárek v podobě postupu na Euro by uvítal. Mluvil jsem s ním. On nám popřál a řekl, že nic jiného než postup nebere. On nám věří," řekl Šilhavý s úsměvem.

Postup na Euro už dvakrát zažil coby asistent. "Už si to moc nepamatuji, ale je velký rozdíl být v roli hlavního trenéra a asistenta. Teď to na mě doléhá mnohem víc, zodpovědnost je veliká. Věřím ale týmu a lidem kolem sebe. Jsem tady kousek od Plzně, tak věřím i lidem tady v Plzni, že bude vyprodáno a poženou nás za vítězstvím," dodal Šilhavý.