Reprezentaci čeká klíčový zápas kvalifikace. Bude to o hlavě, tuší Vaclík

Podle brankáře Tomáše Vaclíka bude klíčové, aby čeští fotbalisté čtvrteční kvalifikační souboj s Kosovem o postup na mistrovství Evropy 2020 zvládli psychicky.

Po překvapivém říjnovém vítězství 2:1 nad Anglií budou fanoušci podle reprezentační jedničky očekávat další výhru. Češi, kteří na druhém místě skupiny mají na Kosovo jednobodový náskok, si v případě úspěchu zajistí postup.

"Očekávání budou samozřejmě veliká. Když jsme dokázali porazit Anglii, všichni počítají s tím, že dokážeme porazit nebo že bychom měli porazit Kosovo. Ten zápas bude hrozně složitý, protože pro ně je to také jedna z posledních šancí, jak zůstat ve hře o postup," řekl novinářům Vaclík.

"Vědí, že poslední zápas mají doma s Anglií, my zase jedeme do Bulharska. Anglie přijede do Kosova s jasným postupem. Proměnných je hodně. Ustát to v hlavě bude dost důležité," uvedl gólman Sevilly.

Kromě postupu budou chtít Češi odčinit i první vzájemný souboj, který Kosovo vyhrálo 2:1. "Věřím, že zápas z naší strany bude lepší. Všichni jsme vnímali, že kritika po zápase byla velká. V některých věcech jsme v tom souhlasili, v některých jsme měli jiný úhel pohledu na to, co se psalo. Určitě nám pomůže, že hrajeme doma. Výsledek se v Kosovu nepovedl. Věřím, že tentokrát bude mnohem lepší a že ve čtvrtek ukážeme, že na Euru si zasloužíme být my a ne Kosovo," prohlásil Vaclík.

"Víme, že Kosované mají dobré individuality. Někde mají okénka, kterých se dá využít. Věřím, že máme kvalitu na to, abychom jejich slabších stránek dokázali využít," konstatoval někdejší brankář Sparty či Basileje.

Na Euru by si chtěl zahrát i proto, že poslední šampionát v roce 2016 ve Francii prožil z lavičky jako náhradník Petra Čecha. "Věřím, že to ve čtvrtek dotáhneme. Cítím, že teď bych měl velkou šanci si na šampionátu zahrát. Je to velký sen," řekl třicetiletý gólman.

"Je to něco jiného. Zažil jsem Ligu mistrů, Evropskou ligu, mládežnické turnaje, španělskou ligu, ale na Euru atmosféra a všechno okolo bylo jinačí, speciálnější. Hrozně rád bych to zažil z pohledu hráče, který by měl na turnaji velkou šanci si zahrát," řekl Vaclík.

Na sraz dorazil v lepší náladě než posledně. Sevilla v neděli zvládla městské derby na hřišti Betisu a po výhře 2:1 ztrácí ze čtvrté pozice bod na vedoucí Barcelonu a Real Madrid, které mají k dobru odložený vzájemný souboj. V Evropské lize si navíc dvě kola před koncem základní skupiny zajistila postup do jarní vyřazovací fáze.

"V období mezi srazy jsme ani jednou neprohráli, takže jsem přijel v lepším rozpoložení než předtím. A po vítězném derby venku je to příjemnější," uvedl Vaclík.

K jeho pohodě přispívá i osobní život. S manželkou očekává na konci ledna narození druhé dcery. "Důležité je, že všechno běží v pořádku, těhotenství probíhá tak, jak má. Zařizujeme se a těšíme se. Malá se těší hodně. Říká, že se bude dělit a že nám bude pomáhat. Doufáme, že jí to vydrží," prohlásil Vaclík.