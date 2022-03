Švédy před semifinále straší čeští čahouni. Pozor na Součka, je skvělý, říká záložník

Oslabený tým, který má řadu absencí v čele s útočníkem Patrikem Schickem. Ale taky nepříjemný, fyzicky vybavený soupeř, od kterého hrozí převaha ze vzduchu. Tak vidí Švédové českou reprezentaci, se kterou se dnes večer utkají v semifinále play off o postup na fotbalové MS do Kataru.

V dnešním play off thrilleru ve Friends Areně půjde o hodně. Vítěz stane pouze jediný krok od účasti na šampionátu v Kataru, poražený se už může pomalu soustředit "jen" na kvalifikaci mistrovství Evropy 2024.

Češi do utkání, které začíná ve 20.45, půjdou v oslabeném složení. Kouči Jaroslavu Šilhavému bude kvůli zranění chybět kompletní obranná čtyřka z loňského Eura, stejně jako nejlepší střelec šampionátu Patrik Schick. A Švédové to samozřejmě velmi dobře vědí. "Soupeř nastoupí s poněkud nezkušeným týmem," říká Lasse Jacobsson, hlavní skaut modrožlutých barev.

Co ale domácí straší, to jsou fyzické možnosti českých fotbalistů. Odhodlání odjezdit zápas do posledního metru, po ztrátě míče se bleskově vracet do připravených pozic. A také předpokládaná výšková převaha.

"Nyní nevíte, koho na hřiště pošlou, ale u některých postů se může výška lišit až o 23 centimetrů. Středovou řadu mohou složit ze záložníků vysokých 192, 192 a 190 centimetrů," narážel na teoretické složení Souček, Barák, Krejčí mladší.

"A na hrotu může čahouny doplnit Tomáš Pekhart, ten má 194 centimetrů," upozorňuje Jacobsson. Švédskému odborníkovi neušlo ani nejvyšší eso národního výběru, stoper Tomáš Petrášek, jenž má bez jednoho centimetru dva metry.

Největší pozornost domácích se logicky upíná k Tomáši Součkovi. Záložník Dejan Kulusevski má s českým záložníkem čerstvou zkušenost, v nedělním kole anglické Premier League jeho Tottenham porazil West Ham 3:1.

"Trenér Conte o Součkovi před zápasem hodně mluvil a upozorňoval nás na něj," hlásil jednadvacetiletý záložník. "Popisoval, že se dokáže dostat nehlídaný do zadní části pokutového území a odsud je schopen střílet góly. Je to skvělý a silný fotbalista."

Švédskému výběru bude sice kvůli karetnímu trestu chybět největší hvězda Zlatan Ibrahimovic, trenér Janne Andersson ale předpokládá, že se s absencí čtyřicetileté legendy dokáže bez větších komplikací vypořádat.

"Doma jsme silní. Za mého působení jsme tady odehráli čtrnáct kvalifikačních zápasů na mistrovství Evropy a mistrovství světa, jedenáct jsme vyhráli a třikrát remizovali. Ani jednou jsme neprohráli a opravdu doufám, že to nepřijde poprvé dnes. Jsme silní, máme fantastické domácí publikum a atmosféru," prohlásil kouč.