Uražený Weiss? Spoluhráči mě pochopili, tvrdí Slovák a po konci ostře obviňuje Hapala

před 20 minutami

Na Slovensku je momentálně za psance a to, že uraženě odešel z lavičky ještě před koncem utkání Ligy národů proti Česku, dostává v komentářích pořádně "sežrat". Záložník Vladimír Weiss se ke kauze poprvé osobně vyjádřil v rozhovoru pro server šport24.sk.

"Bylo to vyvrcholení všech mých emocí, které jsem prožíval během celého reprezentačního srazu," tvrdí Weiss, jenž nezasáhl do domácího utkání s Ukrajinou (4:1) ani do duelu v Praze (0:1).

Nový kouč slovenské reprezentace Pavel Hapal přitom uvedl, že byl Weiss během akce národního týmu v pohodě, několikrát s ním mluvil a jeho reakce v zápase s Českem ho proto překvapila.

"Jenže rozhovory a realita se neshodovaly," říká Weiss na téma promluv s českým trenérem. Z nich prý necítil, že by se na trávník neměl dostat ani na minutu. "Právě naopak. Ze strany trenéra Hapala jsem měl indicie, že budu jednou s opor společně s Hamšíkem a Škrtelem. To pro mě byla jedna z největších motivací, abych pokračoval," prozrazuje osmadvacetiletý záložník.

S Hapalem už po utkání znovu nemluvil. "Čekal jsem v kabině na kluky, poděkoval jsem jim, popřál hodně štěstí a odešel," líčí okamžiky po pražském střetnutí. "Mluvil jsem po zápase s vícero hráči a moje jednání pochopili," tvrdí Weiss, jenž byl jedním ze slovenských fotbalistů, jejichž flám po prvním utkání s Českem v Trnavě stál za rezignací předchozího trenéra Jána Kozáka.

Ten mimochodem Weisse kritizoval, že kvůli nižší kvalitě katarské ligy, v níž působí, není dostatečně fyzicky připravený na to, aby v reprezentaci odehrál celý zápas.

"S trenérem Kozákem jsem neměl žádné problémy a na srazy jsem vždy přijel stoprocentně připravený," zapřísahá se Weiss, jehož se po kontroverzním konci v národním týmu zastal i jeho táta, bývalý federální reprezentant a nyní úspěšný trenér. "S otcem jsem o tom hned po zápase diskutoval. Netěší ho to, ale jako moje největší opora to akceptuje."

Z toho, že podle názorů v komentářích se neprojevil zrovna jako týmový hráč a ukázal neúctu ke národnímu dresu, si Weiss těžkou hlavu nedělá. "Názory lidí neovlivním. Na hřišti se vždycky snažím nechat maximum a myslím, že kdo fotbal rozumí, to vidí," krčí rameny Weiss, jenž si v národním dresu připsal 66 startů a sedm gólů.

Paradoxně mu mohlo ublížit to, že se do reprezentace vrátil Miroslav Stoch, jenž naopak v předchozích letech nehrával kvůli sporům s Kozákem. "S Miňom mám velmi dobrý vztah a v minulosti jsme to několikrát dokázali. Navzájem se respektujeme a pro mužstvo chceme vždy to nejlepší," odmítá Weiss, že by neunesl konkurenci v sestavě.

Za tím, jak v reprezentaci skončil, si stojí. "Je to moje rozhodnutí a nelituju ho," prohlašuje Weiss. "Samozřejmě je mi líto, že momentálně v reprezentaci nebudu, hlavně kvůli atmosféře a vztahům mezi hráči. Vždy jsem se na srazy těšil a určitě mi to bude chybět. Osobně si myslím, že jsem v reprezentaci neřekl poslední slovo, i když pod trenérem Hapalem hrát nebudu, protože z jeho strany necítím žádnou důvěru a respekt vůči mně," zakončuje účastník mistrovství světa v roce 2010 a evropského šampionátu 2016.