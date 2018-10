Slovensko v šoku. Kouč Kozák skončil kvůli flámu hráčů, přistihl je ráno při návratu

před 2 hodinami

Kouč slovenské reprezentace Ján Kozák neskončil kvůli porážce s Českem, ale kvůli tomu, co se dělo poté: sedmička hráčů hrubě porušila životosprávu a na hotel se vrátila až nad ránem.

Bratislava - Když šel trenér slovenských fotbalistů Ján Kozák v neděli brzy ráno zkontrolovat své svěřence po porážce s českým týmem, nevěřil vlastním očím: potkával fotbalisty, jak se trousí zpátky na hotel z nočního tahu.

"Bylo to jako facka," prohlásil Kozák na mimořádné tiskové konferenci. Mejdanu se zúčastnilo hned sedm hráčů: Lobotka, Weiss, Gyombér, Šatka, Šulla, ale také Martin Dúbravka, který ještě loni chytal ve Spartě, nebo Milan Škriniar, kterého v těchto dnech mocně lanaří slavná Barcelona.

Po zápase Ligy národů s Českem (1:2) Kozák nemohl spát, zápas si pouštěl hned dvakrát. Ještě větší šok ho ale čekal s nadcházejícím ránem. "Chtěl jsem od nich slyšet, aby se přiznali," popisoval Kozák.

"Mohl jsem se tvářit, že jsem je neviděl a nechat to být. Ale to není můj styl. Druhá možnost byla všechny vyhodit, ale mohl jsem to udělat? Slovenský fotbal je potřebuje, protože mají velkou kvalitu. Nedokážu si představit budoucnost slovenského fotbalu bez Dúbravky, Lobotky, Škriniara, Weisse," uvedl Kozák.

Proto se rozhodl funkci položit sám. Šéfovi svazu Jánu Kováčikovi zprvu nic neříkal, prý ho nechtěl ranit. "Dokonce jsme si poplakali," přiznal čtyřiašedesátiletý kouč.

"Chtěl jsem od kluků, aby se přiznali. Před tréninkem jsem si zavolal Hamšíka se Škrtelem a řekl jim, že je problém. Byli překvapení, viděl jsem, že nikde nebyli," přidal Kozák. "Jako první se přiznal Dúbravka, že má těžké období v Newcastlu, prohrálo se s Českem a potřeboval se odreagovat," popsal čtyřiašedesátiletý trenér.

Zajímavá reakce pak přišla od defenzivního záložníka Stanislava Lobotky. "Trenéři přicházejí a odcházejí," pronesl fotbalista, čímž prý Kozáka zklamal. "Lobotka začal s tím, že má nahuštěný program, že neměl čas se odreagovat. Tak mu říkám: Ve Vigu si to nedovolíš a tady na to máš čas? Hodně zvláštní přístup," divil se kouč.

Kozák přišel k reprezentaci v létě 2013 a stal se nejdéle působícím trenérem na její lavičce. Jako první dokázal dovést Slovensko na mistrovství Evropy, kde před dvěma lety jeho tým skončil v osmifinále. V Lize národů však Slováci prohráli oba dosavadní zápasy.

V úterním přípravném utkání ve Švédsku, které skončilo remízou 1:1, vedl tým asistent Štefan Tarkovič. "V pondělí zasedne mimořádný výkonný výbor a probereme předložené návrhy na nového trenéra," řekl předseda slovenského svazu Ján Kováčik s tím, že pokud budou provinivší se hráči v budoucnu v nominaci, půjdou jejich odměny na dobročinné účely.