Souček: Moje penalta byla rána do zad týmu. Ale jinak jsme hráli skvěle

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček si po porážce 1:2 ve Švýcarsku v závěrečném utkání skupiny A2 Ligy národů hodně vyčítal, že po hodině hry neproměnil penaltu.

Sedmadvacetiletý záložník byl přesvědčený, že pokud by vyrovnal na 2:2, měli by reprezentanti velkou šanci na obrat. Sestup do divize B hodnotil Souček negativně, tým podle něj ale ve většině zápasů s favority herně nezklamal.

Souček v 61. minutě mohl srovnat, ale švýcarský brankář Yann Sommer směr střely vystihl a penaltu vyrazil.

"Vybral jsem si stranu a tam míč poslal. Sommer ukázal kvalitu, ale spíš beru neproměněnou penaltu na sebe. Kopl jsem to špatně. Střílel jsem po zemi, věřil jsem, že na mokré trávě nabere míč rychlost. Bohužel, je mi to líto. Po takovém skvělém výkonu, který jsme předvedli, byla tohle rána do zad týmu," řekl novinářům Souček.

"Věřím, že pokud bych penaltu proměnil a vyrovnali bychom, vytvořili bychom si ještě větší tlak a další šance. Do konce zbývalo ještě nějakých 30 minut. Šance na zvrat byla obrovská. O to víc mě to mrzí," doplnil záložník West Hamu.

Český tým neproměnil pokutový kop v druhém utkání po sobě, v sobotu proti Portugalcům neuspěl útočník Patrik Schick.

"Patrik se mě ptal, jestli si věřím. Řekl jsem, že ano. Penalt jsem v kariéře proměnil hodně, teď jsem selhal. Bohužel právě tahle byla obrovsky důležitá," litoval Souček.

Přes porážku ho potěšilo, jak tým dokázal zareagovat na sobotní domácí debakl 0:4 od Portugalska.

"Musím všechny pochválit, jak jsme se připravili na zápas. Od první minuty jsme hráli to, co jsme si řekli. Sice jsme v první půli dostali dva góly, ale od první minuty jsme do toho vstoupili dobře. Dnes to byl skvělý výkon, kolik jen jsme měli šancí… Jeden z našich nejlepších výkonů v Lize národů. Odpověděli jsme na nepovedený výkon proti Portugalsku," uvedl Souček.

Švýcaři rozhodli zápas dvěma brankami ve 29. a 30. minutě. "Ty góly nás mrzí. Sami jsme si vytvořili spoustu šancí, dali jsme dvě tyče, jedno břevno, zahodili jsme penaltu. Ale hřeje nás, že jsme si dokázali vytvořit tlak proti takové fotbalové velmoci, jako je Švýcarsko," řekl Souček.

Jeho tým získal při premiéře v elitní skupině A čtyři body a sestoupil do divize B.

"Chtěli jsme se udržet, Ligu národů tedy nemůžu hodnotit kladně. Ale kromě domácího zápasu s Portugalskem jsme převedli hodně dobrých výkonů. Porazili jsme doma Švýcarsko, remizovali jsme se Španělskem po inkasovaném gólu v posledních minutách. Co se týče výkonů proti takovým týmům, musím kluky pochválit," uvedl Souček.

"Ale sestoupili jsme, máme jen čtyři body. Teď nás čeká kvalifikace o mistrovství Evropy, musíme za každou cenu postoupit. A pak se v Lize národů pokusíme vrátit zpět mezi elitu, tým na to máme. Všichni chceme hrát takové zápasy," dodal český kapitán.