Sono bylo čisté, sval je uzdravený. Schick se může vrátit, kvalifikaci na MS stihne

Fotbalový reprezentant Patrik Schick doléčil zranění lýtkového svalu a lékaři mu povolili návrat na hřiště. Agent šestadvacetiletého útočníka Leverkusenu Pavel Paska to potvrdil deníku Sport. Zvýšila se tak naděje, že Schick zasáhne do play off o postup na mistrovství světa v Kataru.

Autor 20 bundesligových branek v sezoně se zranil v únorovém utkání proti Mohuči a vyšetření magnetickou rezonancí potvrdilo trhlinu v levém lýtkovém svalu. Leverkusen odhadl délku Schickovy absence na několik týdnů. Pondělní vyšetření na klinice v Leverkusenu dopadlo dobře a sonografie neukázala ani náznak ruptury v lýtku. "Sono bylo čisté, sval je uzdravený. Patrik dostal od doktorů zelenou k návratu," citoval Pasku server iSport.cz. Schick se nyní bude pomalu zapojovat do tréninku. Podle dohody s německým klubem trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý může klíčového hráče nominovat na baráž, jenom když předtím odehraje minimálně jeden soutěžní zápas. České fotbalisty čeká 24. března semifinálový souboj ve Švédsku. O týden dříve by Schick mohl nastoupit za Leverkusen v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Bergamu. "Může se vrátit do druhého zápasu, ale teď se to těžko odhaduje," řekl sportovní ředitel Bayeru Rudi Völler italskému listu La Gazzetta dello Sport. Pokud by reprezentace v Solně vyřadila Švédsko, tak se o pět dní později ve finále play off představí zřejmě v Chorzówě proti Polsku. Jeho semifinálový soupeř Rusko byl kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu vyřazen z mezinárodních soutěží, ale FIFA ještě definitivně nepotvrdila přímý postup Poláků do finále.