Šilhavý chystá na Brazilce čtyři změny. Anglie pro něj byla poučením a zkušeností

Podle trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého byla páteční vysoká porážka 0:5 v úvodu evropské kvalifikace v Anglii velkým poučením a zkušeností, která může týmu pomoci v úterním přípravném duelu v Edenu s dalším gigantem Brazílií. Český kouč plánuje čtyři změny v základní sestavě, jednou z nich by mělo být zařazení stopera a bývalého kapitána Marka Suchého.

"Šrámy z té porážky ještě někde vzadu mám zaseklé. Noc po zápase byla dlouhá. Když jsem se zpětně na to ohlížel, i na ty inkasované branky, tak nervozita tam určitě hrála roli. Ale ve fotbalu nejde vzpomínat na minulé zápasy. Je potřeba se z toho hned oklepat a poučit se z toho zápasu," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Zápas byl velmi poučný, to nás pak může posunout dál. Navíc zítra další takový zápas, to jsou další zkušenosti. Pro mě osobně to byl první zápas kvalifikace na tomhle postu, taky to bylo složité. I víc po zápase. Prohra 0:5 je hrozivá, takže ten tlak na nás i na mě je velký. To jsou taky pro mě nové zkušenosti, nezaplatitelné," dodal Šilhavý.

Brazilce, kteří jsou s pěti prvenstvími historicky nejúspěšnějším týmem mistrovství světa, považuje za podobně těžkého soupeře. "Říká se, že chybami se člověk učí, a my jsme jich v Anglii vyrobili dost. Oba týmy jsou si hodně podobné, rozestavením, stylem hry, kvalitami. Věci, jak jsme si připravovali na Anglii, tam zůstanou, s menšími obměnami. Věřím, že zápas s Anglií nám v tomhle mohl mnohé ukázat. Hlavně nás bolelo, že když jsme získali míč, tak jsme si ho nevážili," prohlásil Šilhavý.

Oproti zápasu v Anglii obmění sestavu. "Pokud se nic do zítra nestane, měly by být čtyři změny v základním rozestavení. Můžeme vystřídat v zápase šest hráčů, pravděpodobně všechna střídání využijeme. Přemýšleli jsme o brankářích, ale pokud se nic nestane, bude chytat Pavlenka," nastínil Šilhavý.

Brazílie v sobotu senzačně jen remizovala 1:1 s Panamou. "Držení míče bylo 80:20, hrálo se na jednu branku. Nechápu, jak to mohlo skončit 1:1. Brazilci zahazovali šance a dali jen jeden gól. Ukázalo nám to, že kdokoliv dobře brání, hraje z hlubokého bloku, tak se mu těžko dávají góly. Ale my nechceme hrát 90 minut v obranném bloku a čekat, že uhrajeme 0:0. Chceme hrozit z protiútoků, ze standardek," řekl Šilhavý.

Zápas s Brazílií bere jako jeden z vrcholů. "Pro nás pro všechny v České republice je to velký zápas, slavná Brazílie, slavní hráči přijeli do Prahy. Bez ohledu na to, že se nám nepovedl zápas v Anglii, se na to připravujeme poctivě, abychom se zítra prezentovali v lepším světle. Byť nepřijela největší hvězda Neymar, tak Brazílie má spoustu vynikajících hráčů," dodal Šilhavý.