Glosa: Štěstí je krásná věc, ale na body proti Anglii by nestačilo ani náhodou

před 1 hodinou

Hraniční ofsajdová situace. Penalta, která se písknout dá i se pískat nemusí. Nešťastné nastřelení mezi obránci, které nabídne soupeři ve vápně míč ke střele – gól na zlatém podnose. Smolně tečovaná střela, na kterou gólman nemůže reagovat. A pak jako hořká tečka regulérní vlastňák jako z učebnice definice vlastního gólu. I takto se dá vidět páteční večer ve Wembley.

Můžeme debatovat, co by, kdyby. Kdyby bylo více štěstí, kdyby ve chvíli, kdy to vypadalo nadějně, nepřišla vždy nějaká pohroma, která vše zkazí. Naštěstí hráči a trenér Jaroslav Šilhavý k takovým výmluvám v hodnocení zápasu sklouzávali jen opatrně.

Ostatně na porážku byli mentálně tak nějak připraveni už dlouho před zápasem. Stejně jako fanoušci, kterým nejhorší prohra v dějinách samostatné české reprezentace ani dvakrát nevadila. Slyšet český kotel (který svůj tým celé utkání solidně podporoval) pár minut před koncem z jakési svérázné recese skandovat "Vyrovnat, vyrovnat", je divný pocit.

Podzimní zápasy po příchodu trenéra Šilhavého dávaly českému fotbalovému prostředí jistou naději, že bude lépe, že po delší době výsledkové i herní mizérie je možné tým pročistit co do atmosféry mezi hráči a vdechnout mu styl, tvář, energii. Asi to možné je, ale ani tak to nestačí na měření se s nejlepšími týmy světa. Anglie ukázala, že je o parník napřed.

V rychlosti, v prvních třech krocích po přebrání míče, hbitosti, obratnosti, šikovnosti hráčů. A tak dál a tak dál. V první fázi zápasu navíc Češi nedokázali ani fyzicky ustávat souboje včetně těch hlavičkových, tedy ani pokud míč nelétal v přízemí z nohy od nohy anglických hvězd a vyrůstajících hvězdiček, netahali Češi za delší konec provazu.

Srovnání v individuálních dispozicích k rychlé, dynamické a chytré hře Angličanů snesli z českého týmu nanejvýš Vladimír Darida, Patrik Schick a chvílemi snad Theo Gebre Selassie, možná střídající Matěj Vydra.

Standardní situace, které by v podobných případech mohly být jakousi pomocí? Ne ne, nebezpečnost nula.

Do 20. minuty český výběr dokázal organizovat svůj obranný blok. Pak na něj ale začínala nacházet recept pravá strana Albionu, a hlavně prolínání krajního beka Kylea Walkera a krajního útočníka Jadona Sancha dělalo potíže. Ten ve svých pouhých 18 letech sršel sebevědomím, suverenitou a bezstarostností a byl jednou z jisker postupně se zahřívajícího stroje "Made in England".

Český tým začal záhy koncentrovat veškerou svou sílu na dohánění vznikajících děr. Směrem dopředu pak chyběla především trochu větší drzost a odvaha. Pokud hráči i trenér sdíleli myšlenku, že o postupu z kvalifikace se nebude rozhodovat v zápase s Anglií, ale jinde, je na místě se ptát, proč nepřišla jakákoliv viditelnější změna taktiky, když risk se mohl svým způsobem víc tolerovat.

Ještě nástup do druhého poločasu vypadal z české strany sympaticky. Po třetím gólu, kdy do konce zbývala ještě asi třetina zápasu, už ale z české hry dočista zmizela chuť - nebo fyzické síly na to, ještě se o něco poprat.

Pro český fotbal to bylo znovu zrcadlo, kde si ve světovém, respektive evropském měřítku stojí. Nešlo o velkou změnu například oproti úvodnímu zápasu Eura 2016 proti Španělsku, kde tým hrál podobně opatrně, zakřiknutě a vlastně jen čekal, jestli to soupeři složenému ze zvučných jmen půjde nebo ne. Tehdy to skončilo 0:1, teď v páteční večer v metropoli Anglie 0:5. Tehdy se analyzovalo, proč nám ujel - ujíždí vlak, dnes už to není třeba.

Angličané si zvedli sebevědomí ještě o něco víc, v pohodě si brzy vystřídali ty, kterým potřebovali ulevit. A tým kolem kapitána Harryho Kanea si pojede pro další body do tabulky do Černé Hory.

Čechy čeká ve stávající situaci docela nepříjemný test v přátelském utkání proti Brazilcům. A soupeře adekvátního současným možnostem českého fotbalu si dáme až v dalších měsících.

Není ale třeba mít z toho smutek. Je to zkrátka tak. A vlastně už s tím i všichni počítají, takže je vše v nejlepším pořádku.