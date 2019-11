Schick, to je spíš zbožné přání, říká Šilhavý. Lipsko se prý kvůli němu neozvalo

Podle manažera národního týmu Libora Sionka doteď nikdo z Lipska nekontaktoval fotbalovou reprezentaci ohledně zranění útočníka Patrika Schicka.

Vedení německého klubu odmítá hráče uvolnit na nadcházející sraz a tvrdí, že si zranění kotníku obnovil v říjnovém přípravném duelu se Severním Irskem, do něhož údajně podle dohody s českou stranou neměl nastoupit. To však Sionko rezolutně odmítl. Schick chybí v nominaci a je krajně nepravděpodobné, že by byl ještě dodatečně povolán.

"Po minulém srazu v říjnu jsme se z médií dozvěděli, že údajně existovala jakási dohoda ohledně Patrikova vytížení mezi Lipskem a vedením české reprezentace. Můžeme úplně s čistým svědomím říct, že jak mě, tak (trenéra) Jardu Šilhavého, tak kohokoliv z vedení nikdo z Lipska nekontaktoval," řekl na tiskové konferenci Sionko. "Do dnešního dne tak nikdo neučinil, takže žádná komunikace není, co se týče nějakých dohod. Za tím si stojíme," dodal bývalý reprezentant.

Schick od přípravného utkání 14. října proti Severnímu Irsku nehraje. Přestože figuruje mezi náhradníky pro nadcházející dvojzápas evropské kvalifikace s Kosovem a v Bulharsku, je prakticky vyloučené, že by reprezentaci doplnil.

"Včera jsem s Patrikem mluvil, říkal, že už sám trénuje. Lipsko dnes hraje Ligu mistrů, není s nimi, ale tento týden by se měl snad už i zapojit. Nicméně ho to ještě trošku bolí. Šance je malá, vidím to na minimum procent, že by Páťa přijel. Nevím, co by se muselo stát. Má tréninkové i herní manko. Je to spíš naše zbožné přání," řekl Šilhavý.

Reprezentaci podle Sionka nikdo z vedení Lipska nekontaktoval ani s žádostí o to, aby Schick nebyl nominován na nadcházející zápasy. "Zaregistrovali jsme z médií včerejší vyjádření Lipska, abychom nenominovali Patrika. Samozřejmě sledujeme zdravotní stavy hráčů a nenominujeme hráče, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí k utkání. Počítáme s tím, že Patrik je momentálně ve stavu zraněného hráče, a proto v nominaci není," řekl Sionko.

Nevyloučil, že se reprezentace s vedením Lipska sejde a pokusí se celou kauzou si vyříkat. "Nechceme to řešit přes média. Je nasnadě se potkat a vysvětlit si ty věci. Tohle řešení je ve vzduchu. Ale až po srazu reprezentace. Teď nás čekají dvě důležitá utkání, potom se k tomu můžeme vrátit," uvedl Sionko.