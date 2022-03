Schick bude Čechům chybět víc než nám Ibrahimovic, tvrdí kouč Švédů Andersson

Trenér švédských fotbalistů Janne Andersson si myslí, že ve čtvrtečním semifinále play off o mistrovství světa bude jeho týmu chybět hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic méně než soupeřům z Česka kanonýr Patrik Schick.

Ikonický forvard Ibrahimovic vynechá duel kvůli trestu za žluté karty, druhého nejlepšího střelce bundesligy Schick nepustí na trávník zranění.

Ibrahimovic je s 62 brankami historicky nejlepším kanonýrem švédské reprezentace. "Nebude nám chybět tolik jako Čechům Schick," tvrdí Andersson. "Máme spoustu hráčů, kteří můžou alternovat v útoku," vysvětluje.

I protivník však podle něho má do ofenzivy silné zbraně. "Patrik Schick nebude hrát, tím pádem budou Češi spoléhat na jiného útočníka, který bude velice dobrý," očekává švédský odborník.

Kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý se vedle Schicka musí obejít i bez kompletní obranné čtyřky z loňského mistrovství Evropy, podle Anderssona to však nehraje žádnou roli.

"Zítra v žádném případě nejsme favoriti. Je to zápas, který může dopadnout jakkoli. Fotbalové utkání se rozhoduje na hřišti, ne na tiskové konferenci," zdůraznil.

"Víme, že Česko má velice slušný tým, jsme na ně připraveni. Jestli jsou nepředvídatelní, nebo ne, nevím. Uděláme všechno pro to, abychom zvítězili," ubezpečil Andersson.

Před utkáním s Čechy si tlak na svou osobu nepřipouští. "Každý člověk, který má takovou práci jako já, se musí naučit žít s tlakem. Je to přirozené. Soustředím se na to, aby hráči dělali to, co mají. Nebude to zklamání, pokud nepostoupíme," překvapil kouč seveřanů.

"Je to strašně složité. Na šampionát se z Evropy dostane jen 13 z 55 týmů," vysvětlil Andersson, pod jehož vedením Švédové došli na MS 2018 do čtvrtfinále a na loňském evropském šampionátu do osmifinále.

Vítěz čtvrtečního duelu, který se odehraje ve Friends Areně v Solně, se v úterý 29. března představí v Polsku. To do finále prošlo bez boje, jelikož Rusko bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno.