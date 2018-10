S novým trenérem se hodně věcí změnilo, řekl Jankto. Litoval zahozených šancí

před 56 minutami

"Přišel nový trenér, změnilo se hodně věcí. Udělali jsme hodně práce podle mě. Ukazovali jsme si hodně věcí na tréninku, odrazili jsme se od taktiky a hráli jsme jeden za druhého," řekl Jankto po porážce 0:1 na Ukrajině.

Charkov - Záložník Jakub Jankto měl v první půli zřejmě dvě největší šance české fotbalové reprezentace v utkání skupiny B1 Ligy národů na Ukrajině. Křídelník Sampdorie Janov však ani v jedné neuspěl a musel se spoluhráči strávit porážku 0:1 gólem ze 43. minuty. Výkon v Charkově však Jankto považoval za dobrý stejně jako v sobotu na Slovensku, kde národní tým v premiéře pod trenérem Jaroslavem Šilhavým vyhrál 2:1.

"Mrzí nás to, protože jsme prohráli. Byla chyba, že jsme poločas neuhráli na 0:0. V druhé půli jsme už neměli takové šance jako v první. Ale musíme jet dál. Když budeme hrát takhle dál, nemáme se za co stydět a výsledky přijdou," řekl novinářům Jankto.

"Chtěli jsme se odrazit od toho, co jsme předvedli na Slovensku. Tam jsme byli kompaktní. Chtěli jsme hrát jako tým, to jsme dnes potvrdili, ale bohužel ty góly nám tentokrát scházely," dodal dvaadvacetiletý záložník.

V 18. minutě měl za stavu 0:0 první velkou šanci. "Přemýšlel jsem, co mám udělat. Brankář vyběhl, řekl jsem si, že ho budu přehazovat. Pak jsem tam viděl místo vedle něj na pravou rukou, ale bohužel jsem vzal balon špatně a nohou mi to chytil," litoval Jankto.

Druhou velkou šanci měl těsně před pauzou jen minutu poté, co soupeř vstřelil vedoucí gól. "Při druhé šanci mi to špatně skočilo. Na tréninku jsem tyhle střely trénoval, dnes mi to tam bohužel nespadlo. Zkoušel jsem to obstřelit, ale šlo to nad břevno," uvedl.

"Já jsem doufal, že přijde zlepšení, stejně jako všichni hráči. Začali jsme od nuly, řekli jsme si, že prostě do toho musíme dát vše, protože hrajeme za naši zemi. Od toho jsme se odrazili a myslím, že se nám to povedlo," dodal Jankto.

Po dvou utkáních ale zůstává nohama na zemi. "Zatím jsou to jen dva zápasy. Uvidíme, co předvedeme ještě v listopadu. Musíme každý zápas tyhle výkony potvrzovat," uvedl.