Pustí Leverkusen Schicka? Nic o tom nevím, naschvály dělat nechceme, říká Šilhavý

Podle trenéra české fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého klíčový útočník Patrik Schick věří, že po zranění bude k dispozici pro semifinále play off o mistrovství světa proti Švédsku a případné finále. Druhý nejlepší střelec této bundesligové sezony už s Leverkusenem trénuje a ve čtvrtek nebo v neděli by za něj mohl nastoupit.

Šestadvacetiletý Schick utrpěl 18. února v ligovém utkání v Mohuči trhlinu v levém lýtkovém svalu a od té doby nehraje. Zasáhnout by však už mohl do čtvrteční osmifinálové odvety Evropské ligy s Atalantou Bergamo nebo do nedělního ligového duelu ve Wolfsburgu. Zápas ve Švédsku je na programu ve čtvrtek 24. března, o pět dnů později pak možné finále v Polsku.

"S Páťou jsme samozřejmě v komunikaci. Poslední zprávy jsou takové, že vyšetření ukázalo, že by to mělo být dobré. Už trénuje, připojuje se k mužstvu. Ve čtvrtek hrají pohár a v neděli ligu. Věří tomu, že nastoupí do některého zápasu, ne-li do obou. Podle toho se ukáže, jestli bude k dispozici, nebo nebude," řekl Šilhavý na nominační tiskové konferenci.

V médiích se objevila spekulace, že pokud Schick nenaskočí ani do jednoho ze dvou následujících soutěžních zápasů Bayeru, klub ho na reprezentační sraz nepustí.

"O podmínkách nic nevím. Komunikuju s Páťou a kluci z reprezentace s vedením Leverkusenu. Žádné naschvály nechceme dělat. Nemluvil jsem s nikým, že by tohle byla podmínka, taky jsem to četl v médiích. Dovedu si představit, že když hráč nemůže nastoupit v neděli a v pondělí je sraz, asi by se spojili lékaři. Mám z toho dobrý pocit. Patrik je natěšený a věří, že bude k dispozici," uvedl šedesátiletý kouč.

"Cítí se dobře, nic ho nebolí. V podstatě čeká na to, jak se domluví s trenérem, jestli bude k dispozici už na čtvrtek, neděli nebo vůbec. To v tuto chvíli nevíme," konstatoval Šilhavý.

"Propojili jsme naše lékaře, kteří jsou v kontaktu s lékařem Leverkusenu. Informace běží po této linii. Všichni věříme, že Patrik bude v pořádku a bude k dispozici," doplnil manažer národního týmu Libor Sionko.

Kvůli zdravotním důvodům vypadla z nominace řada hráčů, minulý týden navíc ukončil reprezentační kariéru krajní bek či záložník Pavel Kadeřábek.

"Samozřejmě mě to mrzí, ještě v téhle situaci, ale Pavel se tak rozhodl stejně jako dříve Vláďa Darida. Musím to respektovat. Už pauzíroval na podzim. Vždycky do čtvrtka léčil zranění, pak odehrál zápas a znovu se zranil. Myslel jsem, že se připojí, ale pak se ozval s tím, že to zvážil s rodinou a přihlédl i ke zdravotním problémům," prohlásil Šilhavý.

Češi budou usilovat o první postup na světový šampionát od roku 2006. Šilhavý nechtěl spekulovat, zda by v případě neúspěchu v play off u mužstva skončil.

"Soustředíme se plně na Švédy a chceme jednoznačně postoupit. Co bude dál, to potom budeme řešit. Pan předseda (Fotbalové asociace ČR) Petr Fousek prohlásil, že realizační tým má maximální podporu od něj a od výkonného výboru. Teď bych to neřešil," poznamenal bývalý obránce.