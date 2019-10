Proti Anglii to byl top výkon, ale hlavně nezvorat listopad, varuje Vaclík

Podle brankáře Tomáše Vaclíka podali čeští fotbalisté při výhře 2:1 v pátečním duelu kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii asi nejlepší výkon za dobu jeho působení v reprezentaci. Za důležité však považuje, aby národní tým v podobném duchu pokračoval dál, a to hned v pondělním přípravném duelu se Severním Irskem. Vaclík věří, že mužstvo se má stále kam posouvat a může hrát ještě lépe.

"Po dlouhé době jsme porazili některý z těch top týmů. Všichni víme, že to něco může znamenat, že to vnímání se třeba trošku otočí, ale zase to musíme potvrdit. Musíme pořád jít dopředu. Nemůžeme si říct, že jsme porazili Anglii a že na nás teď budou pořád jezdit plné stadiony. Výsledek je skvělý, výkon dobrý, ale pořád v tom musíme pokračovat," řekl novinářům Vaclík, který se už s týmem pomalu začíná chystat na Severní Irsko.

"V pondělí do toho půjdeme stejně, jako jsme do toho šli včera. Musíme pokračovat v tom, co jsme nastolili, jak se chceme prezentovat. Pořád je důležité se zlepšovat, cesta je ještě daleká. Jsme pořád v nějakém vývoji, máme ještě pořád kam se posouvat jako tým. Věřím, že ještě něco pořád máme před sebou," dodal gólman Sevilly.

Český tým se díky výhře v kvalifikaci bodově dotáhl na vedoucí Anglii a na postupovém druhém místě odskočil na čtyři body třetímu Kosovu, které má k dobru pondělní zápas s Černou Horou. Boje o Euro vyvrcholí v listopadu, kdy reprezentanti přivítají Kosovo a skupinu zakončí v Bulharsku.

"S vítězstvím nad Anglií asi nepočítal nikdo. Samozřejmě ty body jsou skvělé, ale před tím listopadem se toho zase tolik nemění. Je to blízko, ale pořád i daleko. Záleží, jak Kosovo zvládne svůj zápas v pondělí. Pak budeme mít dva mečboly, jak to ukončit. Potřebujeme udělat ještě poslední krok, klíč bude v listopadu Kosovo. Když to zvoráme v listopadu, tak nám výhra a dobrý výkon s Anglií budou k ničemu," podotkl Vaclík.

V pátek odchytal 28. zápas za reprezentační áčko a tým podle něj podal asi nejlepší výkon. "Dobrý výkon byl třeba i doma s Němci, i když jsme nakonec prohráli (1:2). Včerejší průběh mi ten zápas hrozně připomínal. Taky jsme hrozně brzy prohrávali, vyrovnali jsme a měli další šance. Měl jsem strach, aby to včera nedopadlo podobně. Asi i díky tomu výsledku a ohlasu okolo to byl top výkon před tím Německem," srovnával Vaclík.

Sám přispěl k výhře nad Albionem několika skvělými zákroky. V druhé půli za stavu 1:1 v únicích vychytal obě dvě největší anglické hvězdy Raheema Sterlinga i Harryho Kanea. "Měl jsem strach, abych Sterlinga nesestřelil. Kdybych šel na zem, asi by si to kolem mě hodil a kopali by druhou penaltu. Bylo štěstí, že si to dal trochu polovysoké. Kanea jsem snažil vystát a zavřít mu vršek. Přišlo mi, že mě bude chtít lobovat, ale byl blízko a trefil mě do nohy," uvedl Vaclík.

Hlavně si ale cenil obratu. "Po tom, co se stalo ve čtvrté minutě, po té penaltě, se z toho nikdo nepodělal. Nebyli jsme dole, nepanikařili jsme a byli dál aktivní. Toho si cením víc, než že jsem potom ve druhé půli něco chytil," dodal třicetiletý brankář.