Kotal se při losu orosil. Sedmnáctka se na ME utká s Irskem, Řeckem a Belgií

před 37 minutami

Česká fotbalová reprezentace hráčů do 17 let se v základní skupině mistrovství Evropy utká s domácím Irskem, Řeckem a Belgií. Turnaj se uskuteční od 3. do 19. května a bude se na něm také hrát o pět míst na letošním světovém šampionátu v Brazílii

.S Irskem se výběr trenéra Václava Kotala utkal loni v listopadu v přípravě, kdy díky dvěma gólům Davida Pecha a jednomu zásahu Filipa Šilharta zvítězil 3:2. Proti Belgii si česká sedmnáctka zahrála naposledy před čtyřmi lety a s Řeckem dokonce před deseti. "Když se podíváme na rozlosování skupin B a D, tak je tam koncentrace nejkvalitnějších týmů, takže pro nás to vypadá relativně jednodušeji," řekl na webu FAČR Kotal. "My se určitě popereme o postup do čtvrtfinále, ale když jsem viděl případné soupeře právě ze skupin B a D, tak jsem se trochu orosil," dodal. Český tým se na Euro dostal po čtyřech letech a teprve podruhé za posledních devět. Jeho nejlepším výsledkem na turnaji je druhé místo z roku 2006. Na mistrovství světa sedmnáctka startovala pouze v roce 2011. Los mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let: Skupina A: Irsko, Řecko, ČR, Belgie. Skupina B: Švédsko, Anglie, Francie, Nizozemsko. Skupina C: Rusko, Maďarsko, Portugalsko, Island. Skupina D: Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko.

autor: ČTK | před 37 minutami