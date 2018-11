Po zlomenině čelisti už nikdy nebude kousat normálně. Fotbalu se ale Kalas nebojí

před 2 hodinami

O minulý sraz fotbalové reprezentace přišel Tomáš Kalas kvůli zlomenině čelisti. Stoper Bristolu se ale nezvykle rychle zotavil a nyní už mohl pozvánku od trenéra Jaroslava Šilhavého přijmout. I díky tomu, že mu zraněnou čelist zpevnily dvě železné destičky.

"Kousat už asi nikdy nebudu pořádně, ale jinak je to dobré. Mám tam dvě železné desky, tak to už snad ani nejde znovu zlomit. Ze soubojů neuhýbám," řekl Kalas na dnešním setkání s novináři. Problém mu to způsobuje jen na letišti při kontrolách. "Doktor říkal, že bych s tím pípat neměl, ale třikrát jsem od té doby letěl a dvakrát jsem pípal," usmíval se pětadvacetiletý stoper.

Zranění mu způsobil neopatrný spoluhráč. "Šel jsem do hlavičkového souboje a spoluhráč šel nesmyslně proti mně. A jak jsem byl v pohybu do hlavičky, tak mě trefil hlavou přímo do čelisti," vzpomínal.

Běžně se takové zranění léčí minimálně šest týdnů i měsíce, Kalas však už po čtyřech týdnech opět hrál. "Na internetu se píše tři měsíce bez kontaktu, v nemocnici říkali šest týdnů. Po čtyřech týdnech jsem šel na kontrolu, doktor mi strčil ruce do pusy, zacloumal s tím a řekl, že to mám srostlé. Dva dny nato jsem šel hrát zápas," dodal.

Kvůli zranění ale nemohl být s národním týmem při prvním srazu pod novým trenérem Šilhavým. "Byla škoda, že jsem kvůli zranění nemohl přijet. Moc jsem chtěl, ale co jsem měl udělat tomu spoluhráči? Zabít ho? Bohužel se stalo," prohlásil.

Po dvou měsících našel národní tým ve výrazně lepším rozpoložení než v září, kdy reprezentace prohrála s Ukrajinou a v Rusku a nálada před koncem trenéra Karla Jarolíma byla bídná.

"Jsou tu tváře, které předtím nejezdily a je tu lehce uvolněnější atmosféra. Předtím to bylo dáno i tím, v jaké jsme byli situaci. Minule byl herní projev mnohem lepší, vyhrálo se na Slovensku, tak je lepší atmosféra," řekl Kalas.

"Herní projev byl mnohem lepší, vrátili se někteří hráči, kteří přinesli něco nového. Byl to pozitivnější výkon s větší bojovností i kvalitou. Dalo se na to dívat víc než dříve. Byl jsem rád, že nás vidím hrát celkem dobře," komentoval říjnovou výhru 2:1 na Slovensku. Přispěl k tomu prý i návrat Bořka Dočkala. "Bořek je velký lídr a nebojí se převzít odpovědnost. Role lídra se zhostil dobře. Je velký faktor toho, že týmový duch na hřišti jde nahoru," míní Kalas.

Ve čtvrtek se v případě, že dostane šanci, bude utkávat s výbornými polskými útočníky v čele s Robertem Lewandowským. "Budí respekt tím, co dokázal. Je to střelec. Na hřišti se ale může stát cokoli. Budeme se snažit s ním vypořádat, ale ne jen s ním. Byla by chyba zaměřit se jen na jednoho hráče. Nenastupujeme poprvé proti světovému útočníkovi. Bude to proti němu složité, ale nebude to nesplnitelný úkol ho zastavit," uvedl Kalas.