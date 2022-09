Nejen sestup, ale i druhý koš. Čechům ve Švýcarsku jen těsně unikla nejlepší pozice

Čeští fotbalisté budou při losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2024 v Německu figurovat ve druhém z šesti výkonnostních košů. O rozdělení rozhodlo pořadí třetího ročníku Ligy národů. Po úterní porážce 1:2 v závěrečném utkání skupiny A2 ve Švýcarsku svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého o kousek unikl první koš.

Los rozdělí týmy do sedmi pětičlenných a tří šestičlenných kvalifikačních skupin.

Reprezentanti potřebovali ve Švýcarsku zvítězit. Pak by se udrželi v elitní skupině Ligy národů a jako poslední by se dostali do prvního koše. Po porážce v St. Gallenu obsadili Šilhavého svěřenci ve třetím ročníku soutěže 14. místo, což znamená druhý koš.

Spolu s Českem jsou v něm také dva giganti úřadující mistři světa Francouzi a Angličané, Rakousko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Skotsko a Finsko. Těchto devět soupeřů reprezentanti nemohou dostat.

Nejlepší desítka Ligy národů bez Německa, které jako pořadatel Eura kvalifikaci nehraje, je v prvním koši. Čtyři vítězové skupin A jsou odděleni, neboť je na jaře čeká Final Four. V kvalifikaci budou hrát v pětičlenných skupinách.

Mezi elitou jsou úřadující mistři Evropy Italové, všichni tři soupeři českého týmu ze skupiny Ligy národů Španělé, Portugalci a Švýcaři, další velmoc Belgie, ale také papírově přijatelnější týmy Maďarsko a Polsko.

Z třetího koše mohou Šilhavého svěřenci dostat Norsko s hvězdným útočníkem Erlingem Haalandem, nepříjemné by bylo i Švédsko, které Čechy v březnu vyřadilo v semifinále play off o postup na mistrovství světa. Ze čtvrtého koše jsou papírově nejtěžšími soupeři Turecko a mistři Evropy z roku 2004 Řekové.

Až v pátém koši figuruje Slovensko či Severní Irsko, s nímž reprezentanti neuspěli v kvalifikaci o mistrovství světa 2018. UEFA ještě rozdělení do košů definitivně nepotvrdila, zveřejnila však pořadí Ligy národů.

Na evropský šampionát postoupí dva nejlepší týmy z každé skupiny, Německo má jako pořadatel účast jistou. O zbylá tři místa na turnaji se podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

O jedno místo si vyřazovacím systémem zahraje čtveřice týmů ze skupin A, B a C. Českému celku patří 14. příčka, k jistotě minimálně play off tak potřebuje, aby z dvanáctky zemí před ním (bez Německa) neprošla z klasické kvalifikace na Euro nejvýše trojice.

Los kvalifikace se uskuteční příští neděli od 12:00 ve Frankfurtu nad Mohanem. Program začne v březnu a skupiny vyvrcholí v listopadu příštího roku. Play off se bude hrát v březnu 2024.

Předběžné rozdělení do košů:

Koš Ligy národů: Nizozemsko, Chorvatsko, Španělsko, Itálie.

1. koš: Dánsko, Portugalsko, Belgie, Maďarsko, Švýcarsko, Polsko.

2. koš: Francie, Rakousko, Česko, Anglie, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Skotsko, Finsko.

3. koš: Ukrajina, Island, Norsko, Slovinsko, Irsko, Albánie, Černá Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménie.

4. koš: Gruzie, Řecko, Turecko, Kazachstán, Lucembursko, Ázerbájdžán, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severní Makedonie.

5. koš: Slovensko, Severní Irsko, Kypr, Bělorusko, Litva, Gibraltar, Estonsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta.

6. koš: Andorra, San Marino, Lichtenštejnsko.