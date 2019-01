Nejdražší zápas historie. "Kanárci" přijedou do Prahy za 25 milionů, ale bez manýrů

před 32 minutami

Brazílie by měla do Prahy dorazit ve hvězdném složení | Foto: Reuters

Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík připustil, že březnový přípravný duel v Edenu s hvězdnou Brazílií bude zřejmě nejnákladnějším utkáním v české historii. A to i přesto, že se FAČR povedlo snížit původní požadavky soupeře asi na polovinu. V součtu s ubytováním a výdaji na dopravu by měl zápas s Brazílií vyjít asi na 20 až 25 milionů korun a asociace věří, že pro ni nebude ztrátový.

"Na začátku po přepočtu na české koruny jenom ten zápasový poplatek představoval desítky milionů, nepatrně méně než dva miliony dolarů. Plus další náklady spojené s dopravou týmu do Česka, veškerým servisem tady. Dokonce byl požadavek na určitou porci výnosů z prodeje vstupenek, jednalo se zhruba o 50 procent," řekl Malík na tiskové konferenci.

"Tohle byly podmínky, které by asociace nedokázala akceptovat. Postupem doby jsme se dokázali dostat na úroveň, kterou si umíme představit. I tak v historii minimálně moderního českého fotbalu to jsou naprosto nejnákladnější podmínky, které jsme akceptovali. Něco na 50 procentech původních představ Brazílie je blízko realitě," doplnil Malík.

Jasně nejvyšší nákladovou položkou je poplatek za zápas pro Brazílii. "Naopak zásadní příjmovou položkou budou pro nás příjmy ze vstupenek a od našich komerčních partnerů. Televizní práva jsou v centrálním režimu UEFA, dostáváme určitý podíl, který je dopředu známý na celý kvalifikační cyklus. Tenhle přátelský zápas to neovlivní," uvedl Malík.

Věří, že FAČR na zápase neprodělá. "Není to úplně tak, že by se to mělo ekonomicky vyplácet. Ideální varianta je, abychom se nákladově i výnosově pohybovali kolem nuly. Do hry vstupují různé faktory. Máme před sebou sérii jednání se stávajícími partnery, jakým způsobem si budou představovat participaci na takovém utkání. Od toho se také bude odvíjet celková ekonomika utkání. Naše úvaha směřovala i k tomu, že pro celý český fotbal bude takový soupeř svátek, tak jsme k tomu přistoupili," řekl.

Brazilci zatím nevznesli žádné speciální požadavky. "V ničem nevybočují. Naopak do určité míry jsem i překvapen, že zatím jsme nenarazili na nic, přes co by nejel vlak. Zatím jsme nezaznamenali žádné hvězdné manýry," poznamenal Malík.

Je nadšený, že se Brazílii povedlo do Česka dostat. Zápas se odehraje 26. března jen čtyři dny po úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii ve Wembley. "Mám z toho hroznou radost i proto, že to ukazuje, že český fotbal v mezinárodním srovnání na tom není tak mizerně, jak to možná ještě před nějakou dobou vypadalo. Jsem rád, že i ty top týmy jsme schopni sem dostat," pochvaloval si Malík.

Asociace jednala i s Argentinou, ale překážkou bylo, že soupeř chtěl hrát na stadionu aspoň pro 30 tisíc diváků, který v České republice není. "Ve hře byly třeba Thajsko, Bolívie, Panama, pak ti dva nejatraktivnější soupeři - Argentina, Brazílie. Na začátku jsme mohli vybírat z nějakých 12 soupeřů, snažíte se oslovit každého. Nejatraktivnější soupeř je zbožné přání, se středem jste schopný se domluvit. Řekli jsme si s trenérem, kdo ze soupeřů by se nám líbil a snažili se na nich pracovat, až z toho vyšla Brazílie. Nedá se říct, kdo by si vybral koho," řekl Malík.