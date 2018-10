Nechci nikoho špinit, ale jsem rád, že tentokrát mi trenér zavolal osobně, říká Vydra

před 59 minutami

Matěj Vydra se objevil na reprezentačním srazu po dvou letech. A je rád, že na rozdíl od minulosti mu pozvánku sdělil nový kouč Jaroslav Šilhavý osobně.

Praha - Na den přesně po dvou letech se útočník Matěj Vydra z Burnley vrátil do fotbalové reprezentace. Na dnešním srazu v Praze přiznal, že zájem nového trenéra Jaroslava Šilhavého mu udělal radost, protože v minulosti nebyla komunikace hráčů s vedením národního týmu zvykem.

"Ani nevím, kdy jsem tady byl naposledy. Těšil jsem se jako malej Jarda," řekl Vydra, který za reprezentaci naposledy nastoupil 8. října 2016 v kvalifikaci mistrovství světa proti Německu. Od té doby se sice několikrát objevil v nominaci, ale z různých důvodů se vždy omluvil.

Proto mu udělalo radost, že se mu nový trenér ozval. "Byla to trošku změna oproti minulosti," uvedl Vydra. "Asi víte, že v minulosti trenéři s hráči nemluvili. Je příjemnější, když hlavní trenér zavolá a zeptá se, jak jste na tom po zranění a tak dále. Byla to změna, ale nikoho špinit nebudu," dodal.

Se Šilhavým také probíral, kde by mohl nastoupit. "Říkal jsem, že se přizpůsobím. Nemůžu si přece diktovat svoje pravidla," prohlásil Vydra. "Bavili jsme se o tom, že bych nastupoval z kraje a vůbec mi to vadit nebude. Přirozenější pro mě je hrát na levém křídle, takže to je v pohodě," uvedl.

První zápas za reprezentaci po dvou letech by mohl Vydra odehrát v sobotu v Lize národů proti Slovensku. "Dva roky jsem tu nebyl, mám se na co těšit a ještě k tomu derby. Doufám, že to bude hezký návrat pro mě i pro reprezentaci," prohlásil bývalý útočník Jihlavy, Ostravy, Udine, Watfordu, Readingu nebo West Bromwiche.

V Burnley zatím odehrál sedm zápasů a dal dva góly. Před tím se stal nejlepším střelcem i nejlepším hráčem druhé ligy. "Je jedno, jestli hrajete druhou ligu, nebo Premier League. Southgate (trenér Anglie) teď povolal Masona Mounta z Derby, takže druhá liga nemůže být takový póvl, jak si asi někteří myslí," uvedl Vydra.

"Doufám, že si v Burnley vybuduju nějaké místo, a když se bude dařit, tak si něco vybuduju i v reprezentaci," dodal.