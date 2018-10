Z reprezentace vypadli Řezník a Hušbauer, tým doplní čtyři hráči

před 1 hodinou

Národní tým posílí Vladimír Coufal, Ondřej Kúdela, Michal Trávník a Lukáš Masopust. Zranění Josef Hušbauer s Radimem Řezníkem z kádru naopak vypadli.

Praha - Z kádru české fotbalové reprezentace pro nadcházející zápasy Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině vypadli zranění obránce Radim Řezník a středopolař Josef Hušbauer. Nový kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý na dnešním srazu v Praze místo nich povolal Vladimíra Coufala s Michalem Trávníkem a dodatečně nominoval záložníka Lukáše Masopusta se stoperem Ondřejem Kúdelou.

Plzeňský Řezník utrpěl v prvním poločase nedělního ligového zápasu s Teplicemi krvavé zranění na hlavě, v utkání sice pokračoval, ale pět minut před koncem střídal. Z duelu si odnesl otřes mozku. Slávista Hušbauer má zase problémy se zády a do zápasu s Příbramí nastoupil pod tlumícími prostředky.

Místo Řezníka povolal Šilhavý slávistu Coufala, který má na kontě za reprezentační A-tým tři starty. Hušbauera nahradil jablonecký Trávník, jenž dosud sehrál čtyři zápasy v národním celku.

Šilhavý také dodatečně nominoval další dva hráče, jak avizoval už minulý týden na nominační tiskové konferenci. Šanci dostal další jablonecký záložník Masopust, který dosud v reprezentaci nastoupil k jedinému utkání. Slávistický stoper Kúdela dokonce nemá na kontě ani jeden oficiální start, zahrál si pouze v roce 2008 v neoficiálním přípravném zápase proti Řecku na Kypru.

"Kluci z Jablonce teď vykazují formu. Hrají velmi dobře jako tým i oni samotní. Viděli jsme je v několika posledních zápasech, Masopustovi to zrovna včera (proti Slovácku) vyšlo, dal gól a měl přihrávku. Trávník taky hrál velice dobře. Říkali si o tu nominaci," řekl novinářům Šilhavý.

"Ze stoperů jsme měli v náhradnících čtyři hráče. Jemelka, Sivok, Stronati a Kúdela. Nakonec jsme se rozhodli pro Kúdelu, hraje poslední dobou ve Slavii velmi dobře. Vedou ligu. Znám Ondru, když jsem ještě kdysi trénoval Kladno. Vím, že je to charakterově zdravý kluk a že si toho nesmírně váží, že je povolaný," doplnil Šilhavý.

Ve hře bylo i dodatečné povolání záložníka Vladimíra Daridy, který se snaží vrátit na trávníky po zranění. "Ale byla to krátká doba. Ve středu hrál 60 minut za juniorku a pak že se rozhodne, ale druhý den po zápase mi volal, že to prostě není ono. Že by nepomohl týmu ani sobě. Takže jsem mu popřál, ať se uzdraví do dalšího srazu," uvedl Šilhavý.

Drobné zdravotní problémy má i sparťan Josef Šural, který ale v kádru zůstává. "Má malou tržnou ránu na noze. Jinak by měli být všichni v pořádku, natěšení," prohlásil kouč.

Reprezentanti se dnes kolem poledne poprvé sešli pod Šilhavým, který nahradil Karla Jarolíma. Odpoledne si národní mužstvo pod novým koučem poprvé zatrénuje a v Praze se bude připravovat do čtvrtka.

"Malinko nervózní jsem byl. Jsem rád, že už se to odstartovalo. Těším se na to, na velké zápasy. Ten post, který teď zastávám, je nejvíc, čeho jsem dosáhl. Věřím, že se nám to povede a budeme úspěšní," řekl Šilhavý.

"Potřebovali bychom trochu víc dní na přípravu, ale je to realita. Ukážeme si organizaci hry, začneme odzadu a pak se dostaneme do útočné fáze. V neposlední řadě standardky, které byly nesmírně důležité na mistrovství světa. Věřím, že postupně se to bude zlepšovat," dodal.

V sobotu čeká reprezentaci druhý zápas Ligy národů na Slovensku, příští úterý si pak zahraje na Ukrajině, které v září na úvod nové soutěže podlehla v Uherském Hradišti 1:2.