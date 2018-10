Lídr reprezentace? Přemýšlel jsem o Plašilovi, přiznal nový kouč Šilhavý

před 4 hodinami

Roli zkušeného hráče případně bude mít v národním mužstvu stoper Tomáš Sivok.

Praha - Nový trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před první nominací uvažoval o povolání Jaroslava Plašila z Bordeaux a stopera Romana Hubníka z Plzně, kteří už v národním týmu skončili.

Z nápadu nakonec sešlo a ve výběru pro zápasy Ligy národů proti Slovensku a Ukrajině se jako náhradník objevil pouze jiný veterán stoper Tomáš Sivok z Maccabi Petah Tikva.

Šestatřicetiletý Plašil s čtyřiatřicetiletým Hubníkem skončili v národním týmu před dvěma lety po mistrovství Evropy, zatímco pětatřicetiletý Sivok si naposledy za reprezentaci zahrál loni v létě v Norsku. "Honily se mi v hlavě myšlenky, jestli někoho takového vzít," řekl Šilhavý na Plašilovu adresu.

"Dali bychom ho tam jako lídra, aby to dočasně posunul, ale pak jsme to zavrhli. Připravujeme tým na mistrovství Evropy za dva roky a podle toho jsme nakonec nominaci zvolili," uvedl Šilhavý, který se nakonec domluvil se Sivokem, že v případě potřeby by tuto roli vzal on.

"S Tomášem jsem mluvil několikrát a byl překvapený a potěšený," řekl Šilhavý. "Říkal jsem mu, že je mezi náhradníky, tak jsem se ptal, jestli neukončil reprezentační kariéru, ale řekl, že ne. Tak jsme se dohodli, že když bude potřeba, tak ho povoláme," dodal.

Šilhavý zkusil přemluvit také Hubníka, aby spolu s Lukášem Hejdou využil sehranou stoperskou dvojici z Plzně. "Volba, že by mohli hrát spolu a přinesli do reprezentace souhru z klubu, nám nevyšla. Roman se vzdal reprezentace a teď mi oznámil, že kvůli rodině už z časových důvodů nechce," prohlásil Šilhavý.

Šéfy by podle trenéra měli být například Bořek Dočkal nebo Vladimír Darida, až se vrátí po zranění. "Lídra typu Pavla Nedvěda nemáme, ale vůdčí typy v mužstvu jsou - Pavel Kadeřábek, Theo Gebre Selassie nebo Vladimír Darida," uvedl Šilhavý.

Právě Dočkal se vrací po problémech s kotníkem, zatímco Darida teprve doléčil dlouhodobé zranění kolena. "S Dočkalem jsem mluvil asi třikrát. Teď odehrál celý zápas a dává se dohromady, takže když to tak půjde dál, měl by přijet v plné síle," řekl Šilhavý na adresu záložníka Philadelphie.

"S Daridou jsem mluvil včera a dnes bude hrát šedesát minut za juniorku," konstatoval. "Ale u něj je to složité, protože rekonvalescence byla dlouhá. Takže jsme si řekli, že uvidíme a ještě si zavoláme," dodal.