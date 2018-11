Namyšlení Poláci schytali další facku. A může být ještě hůř, lamentují polská média

před 4 hodinami

Česko pro nás není soupeřem, věřili si polští fotbalisté na výběr trenéra Šilhavého. Jenže ve čtvrtečním přátelském utkání padli 0:1 a polským fotbalem jede palčivá vlna frustrace.

Trenér Jerzy Brzeczek protočil v posledních pěti zápasech celkem pětadvacet fotbalistů, v Lize národů ovšem Poláci získali jediný bod. A stejný zisk si připsali i ve dvou přípravných zápasech.

"Nastoupilo tolik hráčů, a přitom jen málokdo splňuje kvalitu hodnou reprezentace naší země," stěžuje si webová verze deníku Rzeczpospolita. "Neštěstí na tom je, že neexistují lepší hráči, nebo prostě nejsou vidět," hořekuje portál.

Jaká to změna oproti sebevědomí, které z polského týmu čišelo před čtvrtečním přátelským zápasem. "Češi nejsou soupeřem velkého formátu, ale vítězství by bylo pro trenéra velmi cenné z psychologických důvodů," prohlašovali například žurnalisté z TVN24.

Jenže nebude. Poláci zabředli ještě více do deprese, kterou odstartovalo katastrofální vystoupení na letošním mistrovství světa v Rusku. Tam sice Lewandowski a spol. porazili Japonsko, předchozí prohry se Senegalem a Kolumbií ovšem odsoudili Biale Orly ke konci v základní skupině.

"Šampionát, který dopadl katastrofálně, rozložil atmosféru v týmu a někteří hráči měli během začátku sezony problémy s výkony i v klubech," uvádí TVN24.

Web Sport.pl publikoval svůj úvodní článek s výmluvným titulkem "Co to zkoušíme? Kam jdeme?". Autor komentáře pak vypíchl především vyjádření trenéra Brzeczka, který na tiskové konferenci označil naštvání a odhodlání po prohraném zápase za tu pravou, pozitivní motivaci do dalších duelů.

"Nejzákladnější povinnost fotbalistů se stává něčím, co by mělo být chváleno," podivuje se Sport.pl.

A kritiku schytává i hvězdný útočník Robert Lewandowski. "Těží ze servisu ostatních ofenzivních hráčů, jenže ten nepřichází. Ale je to jeden z nejlepších útočníků na světě, ti někdy vyhrávají zápasy sami. Jenže Lewandowski zaznamenal poslední gól v červnovém utkání v Litvě, a dokonce i situace, kdy se dostal do zakončení, by se daly spočítat na prstech jedné ruky," šije do největší hvězdy národního týmu web rp.pl.