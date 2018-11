Za Jarolíma to byl chaos, teď už víme, kde máme hrát, pochvaluje si Jankto

před 3 hodinami

Záložník Jakub Jankto byl rád, že si vítězným gólem v přípravném utkání v Polsku spravil chuť po minulém zápase Ligy národů na Ukrajině, kde před měsícem dvě šance neproměnil. Křídelní hráč Sampdorie Janov považoval za velmi důležité, že čeští fotbaloví reprezentanti dnešní výhrou 1:0 navázali na předchozí povedené výkony pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým.

"Spravil jsem si chuť po minulém zápase. I v těch předchozích zápasech jsem měl hodně šancí, i za (předchozího trenéra) pana Jarolíma jsem hodně šancí neproměňoval. Doufám, že teď budu dávat těch gólů víc," řekl Jankto novinářům.

"Já ten gól potřeboval trochu i jako takovou vzpruhu, protože jsem teď v Sampdorii moc nehrával. Určitě na psychiku je to dobré," doplnil dvaadvacetiletý záložník.

V šestnáctém utkání za reprezentační A-tým si připsal druhý gól, ten první dal hned při své premiéře vloni v březnu. V Gdaňsku v 52. minutě doklepl míč do odkryté branky po šanci Patrika Schicka.

"Ono se říká, že tyhle situace jsou lehké, ale viděli jsme pět minut poté (Roberta) Lewandowského, který to nedal. Musel jsem se na to koncentrovat, ale samozřejmě to bylo lehčí. Snadný gól, ale počítá se," pochvaloval si.

"Koncentroval jsem se na to, abych to špatně netrefil, protože hřiště nebylo ideální. Když jsme včera tady trénovali, bylo to ještě horší. Bylo to vysoké, nebylo to pokropené. S přibývajícími minutami byl terén čím dál těžší," dodal Jankto.

Právě na terén podle něj doplatil jen o chvíli později Lewandowski, který před prázdnou brankou netrefil míč. "Viděl jsem to na obrazovce nahoře. Nějak mu to tam trochu skočilo, terén hrál svou roli," řekl Jankto.

Měl radost, že český celek navázal na zlepšené výkony v říjnových zápasech na Slovensku a na Ukrajině pod novým koučem Šilhavým. "Chtěli jsme hlavně navázat na ty dva zápasy. Řekli jsme si, že jsme udělali nějaký krok nahoru, a kdybychom to zkazili, zase bychom se dostali, kde jsme byli. Takže jsme rádi, že jsme vyhráli proti takhle těžkému soupeři a ještě venku, kde přišlo 35 tisíc lidí. To se taky počítá," řekl Jankto.

S koučem Šilhavým se podle něj zlepšila organizace hry. "Když se podíváme na ty zápasy, co jsme hráli za pana Jarolíma, byl tam i trochu takový chaos. Hráči pořádně nevěděli, kde mají běhat. Pan Šilhavý připravil mužstvo kompaktně. Musíme začít na snadnějších věcech, hrát jako tým, musíme čekat dobře v bloku a pak čekat na šance. Jak se Slováky, tak s Ukrajinou i dnes se nám zápasy povedly," řekl Jankto.

V pondělí čeká český tým závěrečný zápas skupiny B1 Ligy národů se Slovenskem, v němž chce udržet druhé místo a odvrátit hrozbu sestupu. "Určitě je dnešní výhra povzbuzující do pondělního zápasu se Slovenskem, ale s těmi to zase bude úplně jiné utkání. Tam prostě musíme bodovat," konstatoval Jankto.