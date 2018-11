Soupeř malého formátu? Češi nečekaně vyhráli v Polsku, Lewandowského zaskočil drn

Aktualizováno před 30 minutami

Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném duelu nad Polskem 1:0. Utkání hrané v Gdaňsku rozhodl dorážkou střely Patrika Schicka Jakub Jankto. Na druhé straně naopak selhal kanonýr Robert Lewandowski, který v největší šanci Poláků netrefil prázdnou bránu, protože mu míč nečekaně odskočil od trávníku. Češi tak oplatili polským médiím slova o tom, že nejsou soupeřem velkého formátu.

Český tým si pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým připsal druhou výhrou ze tří utkání. V říjnu nejprve reprezentanti v Lize národů v premiéře pod novým koučem zvítězili 2:1 na Slovensku a poté prohráli 0:1 na Ukrajině.

Skalp tak silného týmu, kterým Polsko bezesporu je, je velice příjemný. Určitě je to taky veliké povzbuzení do následujícího zápasu, který nás čeká v Praze, o ty body. Věřím, že nás to posune zase o krok dál. Chybičky tam byly, ale také ta týmová soudržnost, na které musíme stavět," řekl novinářům Šilhavý.

Kouč se rozhodl v přípravě nijak neexperimentovat a udělal jen dvě změny v základní sestavě oproti poslednímu utkání na Ukrajině. Do zahajovací jedenáctky se zatím nedostali navrátilci po zranění Darida a Kalas. V polském útoku nakonec nechyběl nejlepší reprezentační střelec Lewandowski, který měl před zápasem drobné zranění, v první půli však českou obranu příliš netrápil.

Hosté navázali na říjnové zlepšení pod Šilhavým a v úvodním dějství byli dokonce nebezpečnější než favorit, který na rozdíl od nich startoval na letním světovém šampionátu. Hned v první minutě vystřelil Jankto a až třetí polský gólman Skorupski, který dnes dostal šanci, zasáhl nadvakrát. V deváté minutě měli úvodní šanci i Poláci, Klichovu střelu však tečoval Čelůstka na roh.

Po půlhodině Češi získávali převahu. Vydra ale hlavičkoval v dobré pozici nad, ve 38. minutě Pavelkovu přízemní střelu tečoval kousek vedle Souček a vzápětí v další šanci Vydra zamířil mimo. Před pauzou pak ještě gólman Pavlenka vyrazil Frankowského ránu.

Sedm minut po přestávce český celek dobrý výkon korunoval vedoucí trefou. Na Dočkalův povedený pas za obranu si naběhl Schick, kterého ještě Skorupski vychytal, ale dorážející Jankto už doklepl míč do odkryté branky. Záložník Sampdorie Janov si připsal druhý gól v národním A-týmu.

"Ono se říká, že tyhle situace jsou lehké, ale viděli jsme pět minut poté Lewandowského, který to nedal. Musel jsem se na to koncentrovat, ale samozřejmě to bylo lehčí. Koncentroval jsem se na to, abych to dobře trefil, protože hřiště nebylo ideální," řekl Jankto.

Lewandowski mohl srovnat hned za tři minuty. Po Frankowského centru však nepotvrdil pozici nejlepšího střelce polské reprezentační historie a před úplně prázdnou brankou promáchl, neboť mu poskočil míč.

"To nám pomohl těžký terén, jaký tu byl. To byl soupeř navíc pro oba týmy, bylo to nerovné. Jak Čeldovi (Čelůstkovi), tak Lewandowskému míč uskočil mezi nohama. Když jsem viděl, jak to skočilo Čeldovi, tak jsem se jen modlil, aby to udělalo to samé Lewandowskému," řekl Pavlenka.

Domácí přidali a Čechy dvakrát podržel Pavlenka, který vyrazil Zieliňského pokus a poté i Klichovu střelu. Mezitím v 67. minutě vychytal na opačné straně Schicka Skorupski a dorážku střídajícího Gebre Selassieho vyhlavičkoval Bednarek. Když pak v poslední minutě Lewandowského střelu z přímého kopu vytáhl Pavlenka, český celek už cennou výhru uhájil.

"Ten přímák byl možná nejtěžší, jelikož to bylo v poslední minutě. Takže to byl důležitý moment, abychom to vítězství udrželi. Člověk tuší, že by to mohlo jít na pravou ruku, ale nemůže jít předem. Pak vypadá jak blbec, když ho hráč nachytá," uvedl Pavlenka. "Snad poprvé, co jsem proti Lewandowskému chytal, jsem od něj nedostal gól," dodal Pavlenka s úsměvem.

Přípravné fotbalové utkání v Gdaňsku:

Polsko - ČR 0:1 (0:0)

Branka: 52. Jankto. Rozhodčí: Klossner - Heiniger, Köbeli (všichni Švýc.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 34.783.

Sestavy:

Polsko: Skorupski - Bereszyňski, Bednarek, Kamiňski, Kedziora - Frankowski (63. Blaszczykowski), Zieliňski (69. Kadzior), Krychowiak, Grosicki (78. Milik) - Klich - Lewandowski. Trenér: Brzeczek.

ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec (46. Kalas), Novák - Souček (46. Darida), Pavelka - Vydra (66. Gebre Selassie), Dočkal (88. Trávník), Jankto (66. Skalák) - Schick (77. Doležal). Trenér: Šilhavý.