Měli jsme málo času na přípravu, lamentoval Jarolím. Sázka na dva útočníky mu nevyšla

před 2 hodinami

Česká fotbalová reprezentace podlehla na úvod Ligy národů Ukrajině 1:2. Špatné skóre podtrhl také nevýrazný herní projev národního týmu.

Uherské Hradiště - Reprezentace nastoupila pod vedením trenéra Karla Jarolíma proti Ukrajině opět v poměrně netradičním rozestavení 3-5-2. Tedy se třemi stopery vzadu, dvěma takzvanými halvbeky na křídlech a dvěma útočníky.

Tento tah ovšem reprezentačnímu trenérovi nevyšel a byl nucen v poločase přejít zpět na běžné rozestavení.

"Spoléhali jsme na to, že když tam půjdou dva útočníci, tak je více využijeme. Chtěli jsme získat tlak a posílat na ně centry ze stran. Bohužel se stal opak, byli jsme pod tlakem," mrzelo reprezentačního kouče. Útočníci se dostávali do hry minimálně, Ukrajinci tak ve středu pole přečíslovali záložní řadu.

Trenér Jarolím si toho všiml a chtěl ihned reagovat, v průběhu hry je to ale podle něj složité. "Přiznám se, že jsem o tom přemýšlel, ale předat informace v průběhu poločasu je těžké. Čekal jsem na pauzu, ale bohužel jsme inkasovali. Do druhého poločasu už hráči dostali instrukce," uvedl. Po přestávce už hráli Češi klasicky se čtyřmi obránci.

Porážku ale neodvrátili i kvůli nedorozumění v obraně v nastavení druhého poločasu, po kterém se trefil Zinčenko na 2:1 pro Ukrajinu. "Je těžké se k tomu objektivně vyjadřovat. Bylo to hodně smolné," kroutil hlavou Jarolím.

"Bolí to hodně. Nejenže jsme prohráli gólem v nastavení hrací doby, ale i gólem v nastavení poločasu. Mrzí to, i když Ukrajina měla nebezpečné situace," uznal převahu soupeře.

Ta se projevovala především ve zmiňovaném středu pole, kde Česko často přečíslovala. "Ve středu hřiště jsme nedokázali pokrývat jejich hráče. Z toho pramenil tlak Ukrajiny, nebyli jsme schopní udržet míč," lamentoval Jarolím.

Vysvětlil také, jak se Ukrajině podařilo v záloze získat převahu: "Jarmolenko chodil do pozice podhrotového hráče, čímž blokoval Součka a v ten moment jsme byli dva na tři. Měli nám pomoct útočníci a pokrýt jejich defenzivního záložníka, ale to se ne vždy dařilo," dodal.

O poločase tak stáhl ze hry Krmenčíka, cílem bylo zhustit střed hřiště. Porážce ovšem Češi nezabránili. Porážka ve tříčlenné skupině B je v Lize národů velmi nepříjemná. "Komplikace to je. Na příštím srazu nás čekají dvě utkání venku a musíme bodovat," ví Jarolím.

Pro zkušeného trenéra jde o další neúspěch u národního týmu. "To je trenérské řemeslo a člověk musí počítat se vším. Měli jsme málo času na to se nějak připravit, člověk by ho potřeboval víc," myslí si Jarolím. Další zápas čeká reprezentaci už v pondělí proti Rusku.