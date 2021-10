Máme málo hráčů ve vyspělých ligách. A ti, kteří tam jsou, musí hrát, komentuje Fukal

"Remízu s Walesem je nutné přijmout, vyhrát s Běloruskem byla povinnost,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Naše hra proti Walesu nebyla bůhvíjaká, byly momenty, kdy jsme mohli překlopit zápas na naši stranu, ale upřímně: soupeř měl vyložených šancí přece jen víc. Není hanbou přiznat, že nám pomohl i jeho smolný vlastní gól. Největší výhodou výsledku je, že pořád máme reálnou šanci jít do baráže přes Ligu národů.

Trenér Jaroslav Šilhavý se musel potýkat s mnoha absencemi a výpadkem několika klíčových hráčů, takže kvalita mužstva utrpěla. Ale my nikdy neměli 30 skvělých fotbalistů, z nichž by mohl kdokoli nastoupit do základní sestavy, aniž by se hodnota projevu snížila. Vždycky se mužstvo dělilo na opory a ty, kteří se jimi nechají strhnout a tým doplňují.

Neustále opakuji - máme hrozně málo hráčů v nejvyspělejších zahraničních ligách. To je hrozně důležité. Stačí se podívat, jak si počíná útočník Patrik Schick. Pořád slyším, jak je výborný. A on je. Proti Walesu byl pořád obraně soupeře děsivě nepříjemný, proti Bělorusku vstřelil gól a na druhý nahrál. Vždycky se můžeme spolehnout na brankáře Tomáše Vaclíka. Nebo kapitán Tomáš Souček. Byť nepodává takové výkony, na které jsme byli na jaře zvyklí, svoje si odehraje. To jsou základní kameny.

Složení obrany proti Walesu však nejvyšší kvalitu už samo o sobě nenabízelo. Matějů druhá liga, Kalas druhá liga, Čelůstka zvládne povinnosti stopera, tedy vyhraje souboj a odevzdá balon. Jakmile má však přidat nadstavbu, založit akci, rozehrát, podpořit výpadem útok, už to není ono. Není stoper typu Kúdely či Hovorky, rozehrávačů, kteří vyšlou do nebezpečné akce. Proti špičkovým týmům jako Belgie či Wales se to pak projeví.

I když však mají angažmá ve vyspělé lize, je nezbytné, aby pravidelně hráli. Alex Král je toho jasným důkazem. Ve Spartaku Moskva pravidelně nastupoval, ale nyní na něm jasně byla vidět nerozehranost. Jak vysedáváte na lavičce, automatismy postupně mizí, ztrácí se sebedůvěra.

Po dlouhé době běhalo na hřišti víc sparťanů než slávistů. Ale nemyslím si, že se reprezentační mužstvo překlápí na jejich stranu. Jenom to tak vyšlo. Chyběly opory mužstva - Holeš, Ševčík, Masopust, o Kúdelovi či dokonce Hovorkovi nemá ani cenu mluvit. Kdyby byli k dispozici, určitě by je trenér Šilhavý využil, rozhodně s nimi nadále počítá.

Milan Fukal Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Za Wales nenastoupila největší hvězda Bale. Má na kolektiv velký vliv, je fotbalově jinde než ostatní. Kdyby hrál, podle mého by kvalita při zakončení a při finální přihrávce byla o mnoho vyšší. Kolikrát šli Velšané velmi rychle do přečíslení, ale nepřihráli si přesně a šance byla pryč. S Balem by byl tým silnější, je to obrovská individualita, která ovšem kolektivnímu projevu někdy ublíží.

Moc se mi líbil německý rozhodčí Denis Aytekin. První minuta, Ramsey trefil Nováka do obličeje loktem, nehleděl, kdo je jaká hvězda, a hned tasil žlutou. Ve 26. minutě podobný prohřešek, opět napomínání. Dovedu přijmout, že někoho někdo kopne, v souboji, je to fotbal. Ale loket je zbabělost. Stejně tak prsty v očích. Bohužel je toho docela dost. Jestliže to rozhodčí hned trestá, tak zaslouží jenom pochvalu. Jasně dává najevo - takhle ne, to není fotbal.