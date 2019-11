KRÁLovská radost! Češi zdolali Kosovo a mají jisté Euro. Pecka, jásal hrdina večera

Čeští fotbalisté posedmé za sebou postoupili na mistrovství Evropy. V předposledním utkání kvalifikace porazili doma po obratu Kosovo 2:1 a zajistili si v pětičlenné skupině druhé místo za Anglií.

Hosty poslal v Plzni v 50. minutě do vedení Atdhe Nuhiu, ale v 71. minutě srovnal Alex Král a za osm minut otočil stav Ondřej Čelůstka, jenž lehce usměrnil do sítě další Královu střelu.

"Je to pecka, všichni jsme na to dřeli a dotáhli jsme to tam, je to paráda," svěřil se hned po utkání hrdina večera Alex Král.

Reprezentace potvrdila, že se jí evropské kvalifikace daří, v samostatné historii postoupila i na sedmé kontinentální mistrovství. "Je to čistá euforie. Celý sraz jsme chtěli jen jedno - abychom vyhráli. To se podařilo. Ukázali jsme svou sílu a mentalitu," prohlásil kapitán českého týmu Vladimír Darida. "Každé mistrovství, každý koncový turnaj je něčím jedinečný. Jsou to pak vzpomínky na celý život," doplnil.

Los Eura v příštím roce, které se bude konat poprvé ve 12 zemích, se uskuteční 30. listopadu v Bukurešti.

Trenér Šilhavý udělal jedinou změnu oproti říjnovému vítěznému utkání s Anglií. Místo zraněného útočníka Schicka nastoupil Krmenčík, který dostal přednost před Ondráškem. Právě plzeňský kanonýr měl první velkou šanci, jeho hlavičku vytáhl gólman Muric s pomocí teče břevna na roh.

Domácí začali náporem a 20 minut prakticky nepouštěli soupeře za půlku. V desáté minutě upadl Coufal po souboji ve vápně, ale rozhodčí Rocchi rozpažil a penaltu nenařídil. O osm později později si slávistický obránce navedl těsně za vápnem míč na střelu a mířil jen těsně nad.

Kosovský gólman pak dvakrát raději zasáhl proti pokusům, které nejspíš mířily těsně nad. Vyrazil Janktův přímý kop i následnou Součkovu hlavičku. Balkánský tým, který hraje mezistátní zápasy teprve od roku 2014, pak trochu vyrovnal hru, ale k žádné šanci se v úvodním dějství nedostal.

V průběhu první půle několik domácích fanoušků v "kotli" spustilo pokřik na podporu Srbska, které stále považuje Kosovo za své území a jeho nezávislost z roku 2008 jako řada dalších zemí neuznává. Zbytek stadionu se ale ke skandování nepřidal.

Do druhé půle nevstoupili domácí dobře. Rrahmani ještě minul, ale v 50. minutě už Kosované udeřili. Na Hadergjonajův centr si naběhl Nuhiu a hlavou k tyči překonal Vaclíka. Hostující útočník, jenž v sestavě nahradil zraněného nejlepšího střelce Muriqiho, se v reprezentaci trefil potřetí.

Šilhavý po hodině hry poslal místo Krmenčíka na trávník Ondráška, který při reprezentační premiéře zařídil gólem výhru nad Anglií. Chvíli nato Janktova tečovaná střela skončila těsně mimo, v 67. minutě pak dotlačil míč do sítě Darida, ale rozhodčí odpískal Součkův faul na gólmana.

V 71. minutě už český celek srovnal. Za vápnem se do odraženého míče opřel Král a přesnou střelou k tyči překonal Murice. Domácí mohli rychle otočit stav, ale dvakrát jim zkazilo radost břevno. Nejprve ho napálil v 74. minutě z voleje po centru Jankto a poté z dorážky Ondrášek.

V 79. minutě už Češi velký tlak zužitkovali. Po rohu se dostal míč ke Královi a jeho hlavičku ještě lehce tečoval Čelůstka, jenž dal druhý reprezentační gól.

Český tým uzavře kvalifikaci v neděli na hřišti Bulharska.

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020 v Plzni:

Česko - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). ŽK: Bořil, Souček - Rashkaj, Aliti, Nuhiu, Zhegrova. Diváci: 10.986.

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust (76. Ševčík), Darida, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Rashkaj (46. Halimi), V. Berisha - Hadergjonaj (77. Zhegrova), Celina (85. Rashani), Rashica - Nuhiu. Trenér: Challandes.