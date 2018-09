Fotbalovou reprezentaci převezme Šilhavý. Bude to on, dohodneme se, prohlásil Berbr

před 27 minutami

Trenérem fotbalové reprezentace se stane Jaroslav Šilhavý. To, že s šestapadesátiletým koučem svazová generalita jedná, přiznal místopředseda FAČR Roman Berbr.

Praha - Nástupce Karla Jarolíma na reprezentační lavičce bude představen pravděpodobně v řádu dní, maximálně příští týden. A stane se jím Jaroslav Šilhavý, šestapadesátiletý kouč, jenž naposledy vedl pražskou Slavii.

"Bude to on. Dohodneme se. Ještě to není, ale bude. Není žádná překážka, která by tomu stála v cestě. Jarda by už v úterý chtěl letět za hráči, Když mi tohle řekne, je to pro mě pozitivní a důležitý přístup," řekl pro server iSport.cz místopředseda FAČR Roman Berbr.

Šestapadesátiletý Šilhavý je rekordmanem v počtu ligových startů, v dresech Plzně, Chebu, Slavie, Drnovic a Žižkova odehrál 465 zápasů. Hráčskou kariéru uzavřel v roce 1999 a dal se na trenérskou dráhu.

V letech 2001 až 2009 byl asistentem Karla Brücknera a Petra Rady u národního týmu v době jeho největší slávy. Jako hlavní trenér vedl Kladno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, se kterým v roce 2012 získal titul, Jablonec, Duklu a naposledy Slavii, s níž loni vyhrál ligu. Od začátku roku je bez angažmá.

Po sérii nepřesvědčivých výkonů byl však v prosinci 2017 z trenérské lavičky v Edenu odvolán, vaz mu definitivně zlomila porážka 0:1 s Astanou v zápase Evropské ligy. V tu dobu Slavia ztrácela na vedoucí Plzeň propastných 14 bodů.

Vedle Šilhavého se spekuluje také o současném trenérovi jednadvacítky Vítězslavu Lavičkovi.