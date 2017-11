Hra Kataru je podobná jako španělská tiki-taka, míní kouč Jarolím

před 40 minutami

Dauhá - Podle trenéra české fotbalové reprezentace Karla Jarolíma je na hře sobotního soupeře Kataru vidět, že ho trénuje španělský kouč Félix Sánchez. Týmu vtiskává snahu o tradiční španělský fotbal založený na kombinaci.

"Kopat Katařané umí. Snaží se hrát kombinační fotbal, třeba na rozdíl od našeho minulého soupeře Islandu, který hraje jednoduše a rychle dopředu do zarputilosti a bojovnosti. To Katar hraje odzadu kombinačně. Španělský kouč je znát. Je to taková španělská tiki-taka," řekl Jarolím novinářům po předzápasovém tréninku.

Katar má kolísavé výsledky. V přípravě prohraje s Curacaem, ale v kvalifikaci dokáže porazit silnou Jižní Koreu. "Je to nevyzpytatelný soupeř, kterého nesmíme podcenit. Mají španělského trenéra, jsou dobře vedení směrem k mistrovství světa 2022. I proto teď dochází k zapracovávání mladší generace, na které by to za pět let mělo stát," dodal český kouč.

Klíčem by mělo být využívaní pomalejšího návratu Katařanů do obrany. "Je vidět, že s míčem to dopředu umí, tam jsou kvalitní a nemůžeme je podcenit. Ale směrem dozadu se jim moc nechce, tam nejsou tak důslední, toho bychom měli využít," všiml se při rozboru u videa Jan Kopic. "Určitě jsou silnější dopředu. Jsou to klasičtí hračičkové s míčem, co se dozadu moc nevrací," uvedl záložník David Houska.

Češi by měli mít výhodu také ve výškové převaze. To ale zas znamená, že si nesmějí nechat utéct malé a rychlé hráče Kataru. "Jsou to většinou menší a rychlí hráči. Určitě nesmíme nic podcenit a dát si na ně pozor," řekl útočník Jan Kliment, který by mohl poprvé za národní tým nastoupit v základní sestavě. Zatím čtyřikrát střídal. "Asi dostanu víc prostoru, tak se budu snažit něco ukázat," dodal.

Na první start v národním dresu čekají Vladimír Coufal, David Houska a Stefan Simič. "Doufám, že nastoupím. Už jsem sice hrál za mládežnické výběry, ale tohle by byl dosavadní vrchol mé kariéry," uved stoper italského Crotone Simič.