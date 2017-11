Slávistická opora Souček konečně protrhl smůlu: Teď mě fotbal baví na plné pecky

před 1 hodinou

Tomáš Souček korunoval gólem proti Islandu své vydařené období, kdy patří k oporám Slavie a říká si i o stálé místo v sestavě národního týmu. "Teď mě fotbal baví na plné pecky. Doufám, že to bude pokračovat a ještě má forma bude stoupat. Určitě si teď na hřišti více dovolím," připustil.

Dauhá - Tyč proti Belgii, břevno v Norsku, nebezpečná střela proti Německu, šance v Severním Irsku. Proti Islandu už se ale fotbalový reprezentant Tomáš Souček gólu dočkal a pomohl k výhře 2:1. A byl moc rád, že konečně protrhnul střeleckou smůlu v národním týmu, kde se z pozice defenzivního záložníka nečekaně často dostává do šancí.

"Co jsem v reprezentaci, tak jsem měl skoro v každém zápase šanci. Byla tam tyč a břevno, tak jsem rád, že jsem to konečně protrhnul. Snad budou góly přibývat," řekl Souček po utkání v Dauhá novinářům.

Do střelecké listiny se zapsal v 19. minutě, kdy otevřel skóre po dlouhém autovém vhazování Filipa Nováka. "Filip má skvělé auty, zkoušeli jsme to i na tréninku. Ono to letělo a letělo, až to doletělo ke mně. Čekal jsem, že to bude přede mnou někdo tečovat, ale ono to letělo fakt dlouho, tak jsem předskočil svého hráče," popisoval Souček.

Potěšilo ho, že Island zaskočili jeho vlastní zbraní. "Je to tak. Na jejich auty jsme se připravovali hodně, víc než na ty naše. To je jejich největší síla. Také z toho měli jednu šanci. Bylo super, že jsme je potrestali tím, co je jejich zbraň," uvedl záložník Slavie.

Výhra nad účastníkem mistrovství světa za půl roku v Rusku je pro české hráče vzpruhou pro sebevědomí. "Island je velmi kvalitní soupeř, ukázali nám svou kvalitu. Ale my jsme se s nimi dokázali porvat a po dobrém výkonu jsme urvali super výsledek," těšilo Součka.

Češi se s Islandem utkali v Kataru, kde se v roce 2022 bude hrát mistrovství světa. A dvaadvacetiletý Souček se nebojí myslet i tímto směrem. "Určitě je to motivace se sem vrátit. Teď jsme porazili tým, co na šampionát postoupil. Teď je hlavní cíl postoupit na Euro, ale pak se určitě budeme chtít o světový šampionát poprat. Je tu krásně, tak kdo by tu nechtěl být," dodal s úsměvem.

Už v březnu se ale může s národním týmem podívat na přípravný turnaj do Číny, kde už byl na soustředění se Slavií. "Nepříjemná je dlouhá cesta až dvanáct hodin v letadle. Ale jinak si to tam všichni užijeme. Budeme muset letět o trochu dříve, abychom si zvykli na časový posun. Já o tom dosud nevěděl, ale jestli je pravda, že tam bude Wales s Garethem Balem, Uruguay s mnoha hvězdami a Čína také nebude špatná, tak to už teď se těším. Doufám, že tam pojedu," dodal Souček.